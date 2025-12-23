Um casal morreu após um grave acidente de trânsito no sábado (20), depois de ser ejetado do carro em uma rodovia estadual. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
O acidente ocorreu na PR-466, no município de Ivaiporã, no Norte do Paraná. As vítimas foram identificadas como Raissa Arantes, de 24 anos, e Marcelo Augusto Cunha, de 32.
Segundo informações da TV RIC Record Londrina, o casal retornava para casa, na cidade de Jardim Alegre, após participar de uma festa em Arapuã, município vizinho. Durante o trajeto, o veículo se envolveu no acidente.
O carro capotou, e os dois ocupantes foram arremessados para fora do automóvel. A suspeita é de que nenhum dos dois usava cinto de segurança no momento do impacto.
Raissa Arantes deixa dois filhos pequenos, de um relacionamento anterior. A morte do casal gerou comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a tragédia.
Mensagens destacaram a juventude da vítima e o carinho com que cuidava dos filhos. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades.