Um casal morreu após um grave acidente de trânsito no sábado (20), depois de ser ejetado do carro em uma rodovia estadual. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na PR-466, no município de Ivaiporã, no Norte do Paraná. As vítimas foram identificadas como Raissa Arantes, de 24 anos, e Marcelo Augusto Cunha, de 32.