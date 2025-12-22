O fim de ano sempre traz uma relação diferente com a comida. Não é apenas sobre o que vai à mesa, mas sobre quem está ao redor dela. É nesse período que a cozinha volta a ser um espaço de encontro, conversa e memória. A comida deixa de ser produto e retoma seu papel mais essencial: conectar pessoas.

Quando falo em cozinha afetiva, falo dessa experiência simples e honesta. Receitas que não precisam de excessos, nem de artifícios industriais para impressionar. Um bolo feito com farinha, ovos, leite, açúcar e fermento carrega muito mais significado do que qualquer versão aperfeiçoada por aditivos. Ele carrega tempo, cuidado e intenção, e isso se sente no sabor.