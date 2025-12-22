APoliia Civil do Estado de SP, por meio da DEIC de Taubaté , prendeu nesta segunda-feira (22) o último foragido da terceira fase da Operação Ícaro.
A ação conclui o cumprimento de todos os mandados expedidos contra integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na parte alta de Taubaté.
Deflagrada em 4 de dezembro, a terceira fase da operação já havia resultado na prisão de 21 investigados. Restava apenas um suspeito, que estava em local incerto desde o início das diligências.
Após trabalho de inteligência, equipes da DEIC localizaram o alvo em Caraguatatuba, no Litoral Norte, onde cumpriram o mandado de prisão temporária nas primeiras horas do dia.
Com a captura, a operação totaliza 22 prisões, além da apreensão de grande quantidade de materiais ligados ao tráfico de entorpecentes. Ao todo, dez mandados foram expedidos nesta fase, todos cumpridos pela DEIC de Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, a conclusão da terceira etapa da Operação Ícaro representa a desarticulação do grupo criminoso e reforça a atuação da DEIC no enfrentamento ao crime organizado na região.