APoliia Civil do Estado de SP, por meio da DEIC de Taubaté , prendeu nesta segunda-feira (22) o último foragido da terceira fase da Operação Ícaro.



A ação conclui o cumprimento de todos os mandados expedidos contra integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na parte alta de Taubaté.

