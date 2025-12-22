22 de dezembro de 2025
LUTO

José João, 85 anos, morre em SJC; ele deixa mulher e 6 filhos

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
José João Goulart
José João Goulart

José João Goulart morreu aos 85 anos neste último sábado (20), em São José dos Campos. E o enterro aconteceu no domingo à tarde, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, na região central da cidade.

Nascido em Paraisópolis, no sul de Minas Gerais, veio ainda jovem para o Vale do Paraíba. Depois, se mudou para Vargem Grande do Sul, antes de voltar para São José.

Casado com Maria Aparecida Goulart, seu José deixou seis filhos e 13 netos. Segundo a família, ele era um homem de bom coração e de fé, que sempre ajudou as pessoas através da Igreja, junto com a esposa.

