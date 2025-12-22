José João Goulart morreu aos 85 anos neste último sábado (20), em São José dos Campos. E o enterro aconteceu no domingo à tarde, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, na região central da cidade.

Nascido em Paraisópolis, no sul de Minas Gerais, veio ainda jovem para o Vale do Paraíba. Depois, se mudou para Vargem Grande do Sul, antes de voltar para São José.