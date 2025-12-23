Um bebê de 1 ano, identificado como Tyller Kauan da Cruz Carvalho, foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã deste sábado (20). A mãe, de 30 anos, e o padrasto, de 41, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de abandono de incapaz com resultado morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após pedido de apoio do Samu, que atendia uma ocorrência de morte suspeita em um imóvel localizado na rua Arapongas.