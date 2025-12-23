Um bebê de 1 ano, identificado como Tyller Kauan da Cruz Carvalho, foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã deste sábado (20). A mãe, de 30 anos, e o padrasto, de 41, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de abandono de incapaz com resultado morte.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após pedido de apoio do Samu, que atendia uma ocorrência de morte suspeita em um imóvel localizado na rua Arapongas.
No local, os policiais encontraram o bebê sozinho em um dos quartos, deitado sobre a cama e sem sinais vitais. O óbito foi confirmado por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A mãe e o padrasto estavam do lado de fora da casa no momento da chegada das equipes. Ambos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde permaneceram presos por determinação da autoridade policial.
Uso de drogas e abandono durante a madrugada
De acordo com o registro policial, o casal relatou ser usuário de drogas e álcool. Em depoimento, o padrasto afirmou que, na madrugada deste sábado, por volta das 2h, ambos iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas e drogas, que teria se estendido até cerca das 10h.
Ainda segundo o BO, durante todo esse período, nenhum dos dois foi ao quarto da criança para verificar seu estado de saúde, apesar de o bebê apresentar lesões na região da boca e dos lábios e estar debilitado.
Testemunhas relataram negligência recorrente
Vizinhos relataram à polícia que a criança chorou intensamente durante a madrugada e a manhã, possivelmente em razão do calor e da falta de cuidados.
Uma testemunha afirmou ter visto o padrasto ingerindo bebida alcoólica ainda pela manhã, enquanto a mãe teria saído da residência, retornando apenas horas depois. Segundo o relato, a mulher não demonstrava remorso ao voltar ao local.
Os depoimentos apontam que a situação de negligência e abandono seria recorrente, com histórico de uso frequente de álcool e drogas, além de conflitos domésticos envolvendo o casal.
Histórico recente de intervenção judicial
A Polícia Militar informou que, quatro dias antes da morte, esteve no mesmo endereço para acompanhar o cumprimento de uma ordem judicial que retirou a guarda de outra criança do casal, de 3 anos, que passou a viver sob os cuidados da avó paterna.
Caso pode ser reclassificado como homicídio
A perícia técnica realizou exames no local e no corpo do bebê. Um laudo preliminar apontou indícios de falta de cuidados básicos, mas a causa da morte será confirmada apenas após a conclusão dos exames necroscópicos e laboratoriais.
O delegado responsável decretou a prisão em flagrante do casal e solicitou a conversão para prisão preventiva, destacando a gravidade do caso, o risco à ordem pública e a necessidade de preservar a investigação.
A Polícia Civil apura se houve homicídio por omissão ou dolo eventual. O inquérito segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ubatuba.