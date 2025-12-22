Maria Aparecida Santos, 87 anos, morreu nesta segunda-feira (22), em Jacareí. E ela será sepultada na tarde desta terça, às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Foram quase nove décadas de vida e, por isso, fica a lição de como aproveitar os bons momentos. Ainda assim, a tristeza com a morte de Maria Aparecida é inevitável. Nas redes sociais, muitos se manifestaram.