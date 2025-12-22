Maria Aparecida Santos, 87 anos, morreu nesta segunda-feira (22), em Jacareí. E ela será sepultada na tarde desta terça, às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Foram quase nove décadas de vida e, por isso, fica a lição de como aproveitar os bons momentos. Ainda assim, a tristeza com a morte de Maria Aparecida é inevitável. Nas redes sociais, muitos se manifestaram.
Marli Ramos foi uma das que lamentou muito. "Descansa em paz Bunita era como te chamava, vc foi uma guerreira mas Deus quis te dar o descanso e tirar toda dor,vou sentir saudades", escreveu.
João Bernardes desejou força para a família neste momento difícil. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ela descanse em paz", disse.