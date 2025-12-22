A Polícia Civil investiga a morte de Charlene Vieira, de 45 anos, que caiu da varanda de um prédio no Jardim Bela Vista, região central de São José dos Campos.

O caso é tratado como morte suspeita, e a hipótese inicial de suicídio passou a ser questionada após relatos de uma discussão entre a vítima e o namorado momentos antes da queda.

