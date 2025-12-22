22 de dezembro de 2025
LUTO

Adeus, Alexandre; aos 51 anos, deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
Alexandre Maurício Dias
Alexandre Maurício Dias

Alexandre Maurício Dias morreu em Jacareí nesta segunda-feira (22), aos 51 anos. O sepultamento acontece a partir das 10h desta terça (23), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

A partida precoce de Alexandre deixou amigos e familiares em choque. Mas, também ficam as boas lembranças de uma pessoa de bem com a vida.

Nas redes sociais, Cleide Lourenço desejou força neste momento difícil. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos nesse momento de tristeza, que Deus possa confortar a todos vcs", disse.

Katia Farias também lamentou muito. "Poxa vida amigo vai deixar muita saudade e só lembranças boas que Deus dê o consolo para toda sua família parentes e amigos meus sentimentos", afirmou.

