Alexandre Maurício Dias morreu em Jacareí nesta segunda-feira (22), aos 51 anos. O sepultamento acontece a partir das 10h desta terça (23), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A partida precoce de Alexandre deixou amigos e familiares em choque. Mas, também ficam as boas lembranças de uma pessoa de bem com a vida.