22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Jovem de 15 anos é morto a facadas em carro de app

Por Da Redação | Londrina (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Jovem de 15 anos é morto a facadas em carro de app
Jovem de 15 anos é morto a facadas em carro de app

Um adolescente de 15 anos foi morto a facadas na manhã deste domingo (21) enquanto estava em um carro de aplicativo. A vítima morreu ainda no local, após ser surpreendida durante o trajeto de volta para casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu na zona leste de Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, o veículo em que o jovem estava com outro adolescente da mesma idade foi interceptado por um carro, que bloqueou a passagem. Durante a abordagem, o rapaz foi atacado com golpes de faca ainda dentro do automóvel.

A vítima foi identificada como Fhellipy Henrique dos Santos Ferreira. O outro adolescente que o acompanhava não se feriu.

As investigações apontam que, horas antes do homicídio, os dois jovens estiveram em uma conveniência na Avenida Henrique Mansano, na zona norte da cidade. A polícia apura se a vítima já vinha sendo monitorada pelos autores antes do ataque.

Testemunhas relataram que os suspeitos usavam toucas, o que reforça a hipótese de premeditação. Dois adolescentes chegaram a ser levados para prestar depoimento, mas foram liberados após os procedimentos iniciais.

A Polícia Civil segue com as investigações e uma das linhas apura possível ligação do crime com o tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários