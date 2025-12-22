Um adolescente de 15 anos foi morto a facadas na manhã deste domingo (21) enquanto estava em um carro de aplicativo. A vítima morreu ainda no local, após ser surpreendida durante o trajeto de volta para casa.

O crime aconteceu na zona leste de Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, o veículo em que o jovem estava com outro adolescente da mesma idade foi interceptado por um carro, que bloqueou a passagem. Durante a abordagem, o rapaz foi atacado com golpes de faca ainda dentro do automóvel.