Um adolescente de 15 anos foi morto a facadas na manhã deste domingo (21) enquanto estava em um carro de aplicativo. A vítima morreu ainda no local, após ser surpreendida durante o trajeto de volta para casa.
O crime aconteceu na zona leste de Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, o veículo em que o jovem estava com outro adolescente da mesma idade foi interceptado por um carro, que bloqueou a passagem. Durante a abordagem, o rapaz foi atacado com golpes de faca ainda dentro do automóvel.
A vítima foi identificada como Fhellipy Henrique dos Santos Ferreira. O outro adolescente que o acompanhava não se feriu.
As investigações apontam que, horas antes do homicídio, os dois jovens estiveram em uma conveniência na Avenida Henrique Mansano, na zona norte da cidade. A polícia apura se a vítima já vinha sendo monitorada pelos autores antes do ataque.
Testemunhas relataram que os suspeitos usavam toucas, o que reforça a hipótese de premeditação. Dois adolescentes chegaram a ser levados para prestar depoimento, mas foram liberados após os procedimentos iniciais.
A Polícia Civil segue com as investigações e uma das linhas apura possível ligação do crime com o tráfico de drogas.