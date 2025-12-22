22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Menina de 13 anos é tirada à força da escola e salva por polícia

Por Da Redação | Curral de Dentro (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Menina de 13 anos é tirada à força da escola e salva por polícia
Menina de 13 anos é tirada à força da escola e salva por polícia

Uma adolescente de 13 anos, vítima de subtração de incapaz, foi resgatada após uma ação conjunta das polícias civis de dois estados. A localização da menor ocorreu depois do cumprimento de mandado judicial, e ela foi colocada sob medidas de proteção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A operação foi realizada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, após ordem expedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A adolescente havia sido retirada à força na saída da escola, no município de Curral de Dentro (MG), e levada para um local desconhecido.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido por equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, com investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Taiobeiras (MG).

A vítima foi localizada na tarde de sábado (20), em uma área rural do município. Após o resgate, a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar, responsável por adotar as medidas legais de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários