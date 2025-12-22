Uma adolescente de 13 anos, vítima de subtração de incapaz, foi resgatada após uma ação conjunta das polícias civis de dois estados. A localização da menor ocorreu depois do cumprimento de mandado judicial, e ela foi colocada sob medidas de proteção.

A operação foi realizada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, após ordem expedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A adolescente havia sido retirada à força na saída da escola, no município de Curral de Dentro (MG), e levada para um local desconhecido.