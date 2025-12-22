Manutenções emergenciais realizadas pela Sabesp podem provocar falta de água em bairros de São José dos Campos e Caçapava nesta segunda-feira (22).

Em São José dos Campos, a companhia atua em uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento, que abastece os bairros Santa Júlia, Setville, Santa Cecília II, Pernambucano, Pinheirinho dos Palmares e regiões próximas. Durante os trabalhos, pode haver interrupção ou oscilação no fornecimento de água.