SEM ÁGUA

Em dia de calor, parte de São José fica sem água na torneira

Reprodução
Moradores sofreram com falta de água
Moradores sofreram com falta de água

Manutenções emergenciais realizadas pela Sabesp podem provocar falta de água em bairros de São José dos Campos e Caçapava nesta segunda-feira (22).

Em São José dos Campos, a companhia atua em uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento, que abastece os bairros Santa Júlia, Setville, Santa Cecília II, Pernambucano, Pinheirinho dos Palmares e regiões próximas. Durante os trabalhos, pode haver interrupção ou oscilação no fornecimento de água.

Já em Caçapava, a manutenção ocorre no sistema de bombeamento da região do bairro Menino Jesus, afetando o abastecimento nos bairros Boa Vista, Chácara dos Ipês, Santa Mônica, Santo Antônio, São Judas Tadeu, Bom Jesus, Jardim Real Parque, Perinho, Pinheirinho, Portal Mantiqueira, Residencial Alvorada, Tatauba e Vila Caetanos.

A Sabesp informou que está disponibilizando caminhões-pipa para atendimentos emergenciais, enquanto os serviços não são concluídos. A empresa também pede a colaboração da população no uso consciente da água até a normalização do sistema.

Em caso de dúvidas ou emergências, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais da companhia: 0800 055 0195 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000, disponível para mensagens de texto.

