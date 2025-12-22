Manutenções emergenciais realizadas pela Sabesp podem provocar falta de água em bairros de São José dos Campos e Caçapava nesta segunda-feira (22).
Em São José dos Campos, a companhia atua em uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento, que abastece os bairros Santa Júlia, Setville, Santa Cecília II, Pernambucano, Pinheirinho dos Palmares e regiões próximas. Durante os trabalhos, pode haver interrupção ou oscilação no fornecimento de água.
Já em Caçapava, a manutenção ocorre no sistema de bombeamento da região do bairro Menino Jesus, afetando o abastecimento nos bairros Boa Vista, Chácara dos Ipês, Santa Mônica, Santo Antônio, São Judas Tadeu, Bom Jesus, Jardim Real Parque, Perinho, Pinheirinho, Portal Mantiqueira, Residencial Alvorada, Tatauba e Vila Caetanos.
A Sabesp informou que está disponibilizando caminhões-pipa para atendimentos emergenciais, enquanto os serviços não são concluídos. A empresa também pede a colaboração da população no uso consciente da água até a normalização do sistema.
Em caso de dúvidas ou emergências, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais da companhia: 0800 055 0195 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000, disponível para mensagens de texto.