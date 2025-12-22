Um homem de 48 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde deste domingo (21). O óbito foi constatado após familiares perceberem que ele não apresentava sinais vitais.
O caso ocorreu no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou que o homem enfrentava alcoolismo há mais de 20 anos e, mesmo após passagens por clínicas de reabilitação, seguia consumindo bebidas alcoólicas.
Ainda segundo o familiar, nos últimos dias a vítima não vinha se alimentando, ingerindo apenas água. No dia do ocorrido, não houve queixas de dor ou mal-estar.
O irmão contou à polícia que se ausentou do quarto por cerca de 25 minutos e, ao retornar, encontrou o homem já sem vida, com espuma na boca.
O caso foi registrado e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.