22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Ficou dias sem comer e morreu de fome em casa

Por Da Redação | Campo Grande
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Ficou dias sem comer e morreu de fome em casa
Ficou dias sem comer e morreu de fome em casa

Um homem de 48 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde deste domingo (21). O óbito foi constatado após familiares perceberem que ele não apresentava sinais vitais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou que o homem enfrentava alcoolismo há mais de 20 anos e, mesmo após passagens por clínicas de reabilitação, seguia consumindo bebidas alcoólicas.

Ainda segundo o familiar, nos últimos dias a vítima não vinha se alimentando, ingerindo apenas água. No dia do ocorrido, não houve queixas de dor ou mal-estar.

O irmão contou à polícia que se ausentou do quarto por cerca de 25 minutos e, ao retornar, encontrou o homem já sem vida, com espuma na boca.

O caso foi registrado e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários