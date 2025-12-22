A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou o esquema especial de funcionamento dos serviços públicos durante as festas de fim de ano. As repartições municipais funcionam normalmente nos dias 23, 29 e 30 de dezembro e retomam as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.
Os serviços essenciais seguem operando normalmente todos os dias, incluindo Pronto-Socorro, UPA de Moreira César, UPA Araretama, SAMU, CSI (Centro de Segurança Integrada), Guarda Civil Metropolitana, Casa de Passagem, agentes de trânsito, Defesa Civil e os Cemitérios de Pindamonhangaba e de Moreira César.
A Plataforma 1DOC funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em fins de semana e feriados, garantindo acesso direto do munícipe à Prefeitura. Já a coleta de lixo será suspensa no Natal (25 de dezembro) e no Ano Novo (1º de janeiro de 2026), ocorrendo normalmente nos demais dias.
Na área da saúde, a Unidade Mista de Saúde do Cidade Nova mantém atendimento emergencial todos os dias, das 7h às 19h. Os serviços especializados funcionam nos dias 23, 29 e 30 de dezembro, com retomada em 5 de janeiro. As farmácias, o Laboratório Municipal e as demais unidades de saúde seguem o mesmo calendário. O transporte coletivo terá horários especiais, que serão divulgados pela empresa responsável.
Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) não funcionam nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento será das 8h às 12h. O Mercado Municipal terá horário especial: nos dias 24 e 31, abre às 6h e fecha às 16h; nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, funciona das 7h às 13h.
Os espaços de lazer permanecem abertos: o Parque da Cidade, das 6h às 22h, e o Bosque da Princesa, das 9h às 18h, todos os dias. O Museu abre nos dias 23, 27 e 28 de dezembro e 3 e 4 de janeiro.