A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou o esquema especial de funcionamento dos serviços públicos durante as festas de fim de ano. As repartições municipais funcionam normalmente nos dias 23, 29 e 30 de dezembro e retomam as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.

Os serviços essenciais seguem operando normalmente todos os dias, incluindo Pronto-Socorro, UPA de Moreira César, UPA Araretama, SAMU, CSI (Centro de Segurança Integrada), Guarda Civil Metropolitana, Casa de Passagem, agentes de trânsito, Defesa Civil e os Cemitérios de Pindamonhangaba e de Moreira César.