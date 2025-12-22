Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 17 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (22). O coletivo transportava 26 trabalhadores, e as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A colisão ocorreu no km 567 da BR-364, em Nobres, a cerca de 123 quilômetros de Cuiabá. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, as equipes de resgate foram acionadas logo após o impacto.
Ainda conforme a empresa, 11 feridos foram atendidos e levados a hospitais pelas equipes da rodovia. Outras seis pessoas receberam socorro de uma ambulância do município de Rosário Oeste.
O motorista da carreta não se feriu. Ele assinou um termo de recusa de atendimento médico, de acordo com as equipes que atuaram no local.
O ônibus prestava serviço a um frigorífico da região de Diamantino e transportava funcionários da empresa no momento do acidente.
As causas da colisão ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos, o tráfego ficou lento, mas foi normalizado após a liberação da pista.
As autoridades alertam para a necessidade de atenção redobrada ao dirigir, principalmente durante a noite em rodovias de grande fluxo.