Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 17 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (22). O coletivo transportava 26 trabalhadores, e as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.

A colisão ocorreu no km 567 da BR-364, em Nobres, a cerca de 123 quilômetros de Cuiabá. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, as equipes de resgate foram acionadas logo após o impacto.