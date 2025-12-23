A RMVale terá uma quarta-feira (24) marcada por calor, sol entre nuvens e variação de nebulosidade, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem elevadas em boa parte das cidades, com chance de chuva pontual em áreas específicas da região.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 19°C de mínima e 31°C de máxima, e a noite também deve ser bastante nublada. Já em Taubaté, a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 20°C e máxima de 32°C, e há 57% de chance de pancadas de chuva à noite, após um dia de sol entre nuvens.