22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OBITUÁRIO

Amanda Silva morre aos 35 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

RUBENS EUGENIO FONSECA, 74 anos.
Velório: Velório Municipal Santana. Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC, hoje (23/12) às 16:30.

JOSE HILTON DIAS ALVES, 61 anos.
Velório: Velório Municipal Santana. Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC, hoje (23/12) às 13:30.

DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS, 70 anos.
Velório: Urbam Sala 2. Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC, hoje (23/12) às 10:00.

JOSE LUIS DA SILVA, 65 anos.
Velório: Velório Municipal Paraiso. Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC, ontem (22/12) às 16:30.

HELENA MARIA DE JESUS, 90 anos.
Velório: Velório Municipal Santana. Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC, ontem (22/12) às 16:30.

LYGIA TERESA PERSICH SCHREINER, 84 anos. Velório: Urbam Sala 4. Sepultamento: Cemit. Horto da Paz (Santíssimo) Centro/SJC, ontem (22/12) às 16:00.

SEBASTIÃO PINTO, 76 anos. Velório: Velório Municipal Caçapava. Sepultamento: Cem. Pq das Hortênsias/Caçapava-SP, ontem (22/12) às 16:00.

DENECYR CLARA BARBOSA LIÃO, 81 anos.
Velório: Parque das Flores. Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC/SP, hoje (23/12) às 14:00.

EMILIO MIURA, 97 anos. Velório: Outras Cidades. Sepultamento: Cemitério do Rosario/Embu das Artes/SP, hoje (23/12) às 11:00.

MARLENE NOGUEIRA MINOSSI, 88 anos.
Velório: Parque das Flores. Sepultamento: Crematório Parque das Flores SJC/SP, ontem (22/12) às 20:00.

MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA DOMINGUES ARNEIRO, 68 anos.
Velório: Cidade de Lorena/SP. Sepultamento: Cemitério Mun. de Lorena/SP, ontem (22/12) às 16:00.

MARIA ROSA DE SOUZA, 97 anos.
Velório: Velório Municipal Paraiso. Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC, ontem (22/12) às 16:00.

AMANDA SIMAO MANSUR SILVA, 35 anos.
Velório: Parque das Flores. Sepultamento: Crematório Parque das Flores SJC/SP, ontem (22/12) às 15:00.

BENTO DE ANDRADE, 70 anos.
Velório: Velório Municipal Santana. Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC, ontem (22/12) às 14:30.

MARIA APARECIDA DE SOUZA CESAR, 67 anos. Velório: Urbam Sala 3. Sepultamento: Cem. Mun. Pe Rodolfo Komorek/SJC, ontem (22/12) às 13:30.

ERIKA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA, 44 anos. Velório: Velório Municipal Centro. Sepultamento: Cem. Mun. Pe Rodolfo Komorek/SJC, ontem (22/12) às 11:00.

ARLINDO PORFIRIO DE LIMA, 96 anos.
Velório: Urbam Sala 5. Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC, ontem (22/12) às 09:30.

CRENILDA LEITE FERREIRA, 58 anos.
Velório: Urbam Sala 2. Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC, ontem (22/12) às 09:00.

