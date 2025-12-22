Um desfile de Natal com carros alegóricos percorre bairros das partes alta e baixa de Taubaté nesta terça-feira (23). A concentração tem início às 18h, com duração prevista de uma hora e meia.

Ao todo, serão dois trajetos diferentes, cada um com seis carros alegóricos. Apesar dos percursos distintos, o ponto final é o mesmo: a rua Bispo Rodovalho, nas proximidades do Santuário de Dom Epaminondas, onde acontece o Natal Iluminado.