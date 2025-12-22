Um desfile de Natal com carros alegóricos percorre bairros das partes alta e baixa de Taubaté nesta terça-feira (23). A concentração tem início às 18h, com duração prevista de uma hora e meia.
Ao todo, serão dois trajetos diferentes, cada um com seis carros alegóricos. Apesar dos percursos distintos, o ponto final é o mesmo: a rua Bispo Rodovalho, nas proximidades do Santuário de Dom Epaminondas, onde acontece o Natal Iluminado.
Na parte alta, o desfile passa pelas avenidas Álvaro Marcondes (São Gonçalo), Engenheiro Cesar Augusto Costalonga (Varejão), Zildo Bueno, Euzina Tavares de Matos, Tarcílio Bernardo, Dom Pedro, Professor Escolástica Maria Jesus, Manoel dos Santos e Faria Lima, além das ruas Cosme Nery, Gilma Mota, Sebastião Orselli Frugoli, São Caetano, Imaculada, Gastão Câmara Leal, Marquês do Herval e Bispo Rodovalho, além da Rodovia Oswaldo Cruz.
Já na parte baixa, o trajeto inclui as avenidas Itália, Charles Schneider, Voluntário Benedito Sérgio, Vila Rica, Vila Velha, Ameleto Marino e Moacir Freire, além das ruas Irmãos Albernaz, Estrada do Pinhão, Nelson Meireles, Padre Arlindo Vieira, Jaques Felix, Marquês do Herval e Bispo Rodovalho.
O desfile é realizado pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté), com apoio da Prefeitura, e integra a programação do Natal Iluminado no município.