Anistia
A Unitau (Universidade de Taubaté) prorrogou por mais seis meses o prazo para adesão ao PRC (Programa de Recuperação de Créditos). Entre julho e novembro, o programa arrecadou R$ 2 milhões. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 300.
Condições para quem não aderiu a PRCs anteriores
- pagamento da dívida em até 12 parcelas, com redução de 100% de multas e juros
- de 13 a 24 parcelas, com redução de 80% de multas e juros
- de 25 a 36 parcelas, com redução de 70% de multas e juros
- de 37 a 48 parcelas, com redução de 60% de multas e juros
Condições para quem aderiu a PRCs anteriores e está inadimplente
- em até 12 parcelas, com redução de 60% de multas e juros
- de 13 a 24 parcelas, com redução de 40% de multas e juros
- de 25 a 36 parcelas, com redução de 30% de multas e juros
- de 37 a 48 parcelas, com redução de 20% de multas e juros
Débitos administrativos
Os débitos administrativos podem ser tratados no setor de cobrança da Central do Aluno, na Avenida Nove de Julho, 245. Mais informações podem ser obtidas no telefone (12) 3625-4286 ou no e-mail cobranca@unitau.br.
Débitos ajuizados
Os débitos ajuizados devem ser tratados mediante agendamento na procuradoria jurídica. O atendimento pode ser realizado pelo telefone (12) 3625-4143 ou pelo e-mail pjacordos@unitau.br. O horário de atendimento é das 9h às 11h e das 14h às 17h.
Programa
Metade do valor arrecadado será investido na compra de equipamentos, móveis, obras, reforma, manutenção predial e investimento em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), e os 50% restantes serão aplicados para o custeio de despesas com servidores da universidade. Os últimos quatro PRCs da Unitau foram abertos em 2017, 2019, 2021 e 2023. Até o fim do ano passado, a dívida ativa da universidade estava em R$ 110 milhões.