Anistia

A Unitau (Universidade de Taubaté) prorrogou por mais seis meses o prazo para adesão ao PRC (Programa de Recuperação de Créditos). Entre julho e novembro, o programa arrecadou R$ 2 milhões. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 300.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Condições para quem não aderiu a PRCs anteriores