O arquiteto Manoel Carlos de Carvalho, uma das maiores referências da arquitetura e do urbanismo no Vale do Paraíba, morreu neste sábado (20), aos 85 anos, em Taubaté. Reconhecido pela atuação pioneira no planejamento urbano da cidade e pela dedicação ao ensino, ele deixa um legado que atravessa gerações. O corpo será cremado neste domingo (21), às 18h, no Memorial Sagrada Família.
A morte do arquiteto gerou forte comoção entre familiares, amigos, ex-alunos, profissionais da área e autoridades. Nas redes sociais, o filho Beto Carvalho, também arquiteto, publicou uma despedida marcada pela emoção.
“Hoje nos despedimos do nosso arquiteto Manoel Carlos de Carvalho. Lutou bravamente até os últimos instantes. Amava a vida, realizou muitos sonhos, profissional bem-sucedido, pai exemplar e marido amoroso. Pai, você será honrado, seu legado continuado. Minha gratidão. Te amo eternamente.”
Prefeitura e autoridades lamentam a perda
A Prefeitura de Taubaté divulgou nota oficial lamentando o falecimento e destacando a importância histórica de Manoel Carlos para o município.
Em nota oficial, a Prefeitura destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelo arquiteto e agradeceu sua dedicação ao município. O poder público também expressou solidariedade aos familiares e amigos. “Obrigado, Manoel Carlos”, diz o comunicado.
O prefeito Sérgio Victor (Novo) também se manifestou: “Meus sinceros sentimentos, Beto e família.”
Trajetória marcada por pioneirismo
Nascido em 1940, na cidade de Paraibuna, Manoel Carlos demonstrou vocação desde cedo. Aos 17 anos, ajudou a fundar o primeiro curso preparatório para vestibular do município, em uma época em que a profissão de arquiteto ainda era pouco conhecida no interior paulista.
Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, recebeu convites para permanecer na capital, mas optou por retornar ao Vale do Paraíba. Em Taubaté, fundou seu escritório e construiu uma carreira sólida, tornando-se referência regional.
Influência decisiva no urbanismo de Taubaté
Nos anos 1960, Manoel Carlos foi um dos idealizadores do projeto “Viva Taubaté”, iniciativa que trouxe uma nova visão de urbanismo, desenvolvimento econômico e gestão pública, contribuindo diretamente para a modernização da cidade e a atração de indústrias ao longo das décadas.
Entre projetos emblemáticos lembrados por moradores estão os edifícios Green Tower e Plazalta, na Avenida Tiradentes, considerados marcos da verticalização urbana nos anos 1990.
Professor, mentor e apaixonado pela arquitetura
Apaixonado pelo conhecimento, Manoel Carlos realizou pós-graduação e cursos de especialização, incluindo formação internacional pela Universidade de Stanford. Paralelamente à atuação profissional, dividiu sua vida entre o exercício criativo da arquitetura e a docência em cursos de engenharia e arquitetura.
Segundo familiares, “os olhos sempre brilhavam quando o assunto era arquitetura”.
Legado que atravessa gerações
Ao longo de décadas de atuação, Manoel Carlos assinou milhares de projetos em diferentes áreas e ajudou a formar gerações de profissionais. No último dia 15, em homenagem ao Dia do Arquiteto, o filho já havia relembrado a trajetória do pai, iniciada em 1967, quando projetou sua primeira residência.
“Aqui escreve seu filho e eterno aluno. Pai, muito obrigado por todos os ensinamentos”, escreveu Beto.