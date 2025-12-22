A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 45 anos que caiu da varanda de um prédio em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O caso é tratado como morte suspeita, e a hipótese inicial de suicídio foi colocada em dúvida após relatos de discussão entre o casal momentos antes da queda, no Jardim Bela Vista, região central da cidade.

