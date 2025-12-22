22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Mulher morre ao cair da varanda em SJC; polícia investiga o caso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 45 anos que caiu da varanda de um prédio em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O caso é tratado como morte suspeita, e a hipótese inicial de suicídio foi colocada em dúvida após relatos de discussão entre o casal momentos antes da queda, no Jardim Bela Vista, região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do prédio relataram aos policiais que ouviram uma discussão acalorada entre a vítima e o namorado, de 34 anos, seguida pelo grito de uma mulher. Minutos depois, ela foi encontrada caída ao solo.

A informação inicial repassada à Polícia Militar indicava a possibilidade de que a mulher tivesse sido arremessada da varanda do imóvel.

Caso foi registrado como violência doméstica

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após acionamento para atendimento de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima consciente, porém debilitada.

Segundo o BO, ao ser questionada, a mulher afirmou não se lembrar da dinâmica da queda e, naquele momento, não atribuiu diretamente ao namorado a responsabilidade pelo ocorrido.

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, o irmão da vítima comunicou o óbito à polícia.

O caso ocorreu na noite de 6 de dezembro, em um endereço da Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Bela Vista.

Suicídio ou crime?

A Polícia Civil registrou no boletim a existência de “dúvida razoável” quanto à hipótese de suicídio. Dias após o ocorrido, o irmão da vítima retornou à delegacia e entregou áudios, vídeos e prints de mensagens compartilhadas em um grupo de WhatsApp de moradores do prédio, que agora serão analisados pelos investigadores.

O namorado da vítima foi ouvido e apresentou sua versão dos fatos. Segundo a polícia, não havia testemunhas presenciais no momento exato da queda. A investigação aguarda laudos periciais e a possível análise de imagens de câmeras de segurança, caso existam.

Investigação segue na DDM

O inquérito segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, que funciona 24 horas e é especializada em casos de violência doméstica e familiar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários