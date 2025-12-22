A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 45 anos que caiu da varanda de um prédio em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.
O caso é tratado como morte suspeita, e a hipótese inicial de suicídio foi colocada em dúvida após relatos de discussão entre o casal momentos antes da queda, no Jardim Bela Vista, região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do prédio relataram aos policiais que ouviram uma discussão acalorada entre a vítima e o namorado, de 34 anos, seguida pelo grito de uma mulher. Minutos depois, ela foi encontrada caída ao solo.
A informação inicial repassada à Polícia Militar indicava a possibilidade de que a mulher tivesse sido arremessada da varanda do imóvel.
Caso foi registrado como violência doméstica
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após acionamento para atendimento de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima consciente, porém debilitada.
Segundo o BO, ao ser questionada, a mulher afirmou não se lembrar da dinâmica da queda e, naquele momento, não atribuiu diretamente ao namorado a responsabilidade pelo ocorrido.
Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu
A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, o irmão da vítima comunicou o óbito à polícia.
O caso ocorreu na noite de 6 de dezembro, em um endereço da Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Bela Vista.
Suicídio ou crime?
A Polícia Civil registrou no boletim a existência de “dúvida razoável” quanto à hipótese de suicídio. Dias após o ocorrido, o irmão da vítima retornou à delegacia e entregou áudios, vídeos e prints de mensagens compartilhadas em um grupo de WhatsApp de moradores do prédio, que agora serão analisados pelos investigadores.
O namorado da vítima foi ouvido e apresentou sua versão dos fatos. Segundo a polícia, não havia testemunhas presenciais no momento exato da queda. A investigação aguarda laudos periciais e a possível análise de imagens de câmeras de segurança, caso existam.
Investigação segue na DDM
O inquérito segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, que funciona 24 horas e é especializada em casos de violência doméstica e familiar.