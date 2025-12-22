22 de dezembro de 2025
PRÊMIO BILIONÁRIO

Mega da Virada vai pagar prêmio recorde de R$ 1 bilhão, diz Caixa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Sorteio está previsto para ocorrer no dia 31 de dezembro, às 22h
Sorteio está previsto para ocorrer no dia 31 de dezembro, às 22h

A Caixa Econômica Federal atualizou a estimativa do prêmio da Mega da Virada de R$ 850 milhões para R$ 1 bilhão, neste domingo (21). O valor é o maior da história para o principal sorteio da loteria do Brasil, previsto para ocorrer no dia 31 de dezembro, às 22h.

O valor subiu após o concurso 2954 da Mega-Sena acumular na noite de sábado (20). O sorteio tinha um prêmio previsto de R$ 62 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44. Sem um vencedor, e com alta na arrecadação da loteria, o prêmio da Mega da Virada, concurso 2955, subiu.

O valor já era previsto pela Febralot (Federação Brasileira das Empresas Lotéricas) em comunicado na sexta-feira (19). “A meta rumo à Mega de 1 Bilhão permanece sólida. Os dois últimos dias registraram, de forma consecutiva, a maior arrecadação deste período comparativo”, informou.

Neste ano, o Ministério da Fazenda mudou a distribuição do valor arrecadado para a loteria. Uma portaria da pasta elevou parte do dinheiro que vai para o prêmio principal de 62% para 90%. No ano passado, a Mega da Virada pagou R$ 635,4 milhões.

As apostas já podem ser feitas e, a partir desse domingo (21), as vendas da modalidade vão ser exclusivas para o concurso especial. O bilhete simples custa R$ 6, com uma chance de uma em mais de R$ 50 milhões. O jogo de 20 números, que custa R$ 232 mil, aumenta as chances para uma em 1.292.

Veja as dezenas mais sorteadas na história do concurso:

10 – sorteada 5 vezes

05 – sorteada 4 vezes

33 – sorteada 4 vezes

03 – sorteada 3 vezes

20 – sorteada 3 vezes

34 – sorteada 3 vezes

36 – sorteada 3 vezes

41 – sorteada 3 vezes

56 – sorteada 3 vezes

58 – sorteada 3 vezes

