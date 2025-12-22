A Caixa Econômica Federal atualizou a estimativa do prêmio da Mega da Virada de R$ 850 milhões para R$ 1 bilhão, neste domingo (21). O valor é o maior da história para o principal sorteio da loteria do Brasil, previsto para ocorrer no dia 31 de dezembro, às 22h.

O valor subiu após o concurso 2954 da Mega-Sena acumular na noite de sábado (20). O sorteio tinha um prêmio previsto de R$ 62 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44. Sem um vencedor, e com alta na arrecadação da loteria, o prêmio da Mega da Virada, concurso 2955, subiu.