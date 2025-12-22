Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por um veículo conhecido como “trenzinho da alegria”, na tarde desse domingo (21), na cidade de Água Limpa, no Sul de Goiás. O jovem atuava como animador no próprio veículo, utilizado em passeios recreativos pelas ruas do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Informações preliminares indicam que ele exercia suas atividades normalmente quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou sendo atingido pelo trenzinho. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marzagão, com diversas lesões pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.