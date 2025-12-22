Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por um veículo conhecido como “trenzinho da alegria”, na tarde desse domingo (21), na cidade de Água Limpa, no Sul de Goiás. O jovem atuava como animador no próprio veículo, utilizado em passeios recreativos pelas ruas do município.
Informações preliminares indicam que ele exercia suas atividades normalmente quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou sendo atingido pelo trenzinho. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marzagão, com diversas lesões pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
O adolescente foi identificado como Francilio Filho Batista, morador de Caldas Novas. O veículo de entretenimento no qual ele trabalhava também é da mesma cidade e estava em Água Limpa no momento do ocorrido. Após os procedimentos legais, o corpo de Francilio será levado para o estado do Piauí, onde será velado e sepultado.
Novas imagens divulgadas nas redes sociais mostram os últimos momentos do adolescente antes do acidente. No vídeo, Francilio aparece fantasiado, vestindo roupa branca, dançando e interagindo com outro personagem enquanto cumpria sua função como animador do “trenzinho da alegria”. Pouco tempo depois do registro, a diversão deu lugar à tragédia.
Francilio chegou a ser resgatado com vida e levado ao hospital, mas, devido à gravidade do impacto, não resistiu. As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas.
O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. A investigação deve incluir a análise de imagens de segurança e a oitiva de testemunhas para esclarecer a dinâmica do fato.
A morte do adolescente causou forte comoção entre colegas de trabalho e moradores da região, que manifestaram pesar e indignação nas redes sociais.
* Com informações do jornal O Hoje