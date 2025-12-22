Os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo. A medida inclui unidades em todo o estado de São Paulo, incluindo nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.

Ambos os almoços especiais ocorrerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24 e Ano Novo no dia 31 de dezembro. Os cardápios contarão com comidas típicas das festas, como pernil assado ao molho de laranja, cupim ao molho de madeira, frango natalino e panetone (confira os cardápios na tabela abaixo).