Os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo. A medida inclui unidades em todo o estado de São Paulo, incluindo nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ambos os almoços especiais ocorrerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24 e Ano Novo no dia 31 de dezembro. Os cardápios contarão com comidas típicas das festas, como pernil assado ao molho de laranja, cupim ao molho de madeira, frango natalino e panetone (confira os cardápios na tabela abaixo).
Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. No Natal (25), apenas a unidade 25 de Março abrirá. Já no dia 1° de janeiro de 2025, somente a unidade Brás. As duas estão localizadas na cidade de São Paulo.
Só este ano o Programa Bom Prato serviu 33,7 milhões de refeições a paulistas em situação de vulnerabilidade, alcançando 95,9% de avaliação ótima ou boa entre os usuários. Com investimento estadual de R$ 263,2 milhões, a iniciativa expandiu sua atuação e conquistou reconhecimento nacional.
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cardápio especial de Natal: Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.
Cardápio especial de Ano Novo: Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.
Endereço: Rua Rubião Júnior, 228 - São José dos Campos
TAUBATÉ
Cardápio especial de Natal: Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.
Cardápio especial de Ano Novo: Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.
Endereço: Praça Doutor Barbosa de Oliveira, 31 – Taubaté
JACAREÍ
Cardápio especial de Natal: Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.
Cardápio especial de Ano Novo: Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.
Endereço: R. Bernardino de Campos, 300 – Jacareí