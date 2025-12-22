Um homem foi encontrado carbonizado dentro de uma casa atingida por um incêndio no Vale do Paraíba.
A vítima foi identificada como Isaac Rodrigues, de 49 anos, localizado já sem vida após o fogo ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, na noite deste domingo (21), no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de incêndio em residência na rua dos Lótus. Ao chegarem ao local, as chamas já haviam sido contidas.
Durante a vistoria no interior do imóvel, os bombeiros localizaram o corpo carbonizado de um homem em um dos cômodos da casa, que tinha área aproximada de 20 metros quadrados.
Vítima morava sozinha
Familiares relataram à polícia que Isaac Rodrigues morava sozinho no imóvel. Segundo os parentes, ele enfrentava problemas pessoais, era usuário de entorpecentes e apresentava comportamento instável.
Ainda conforme os relatos, Isaac já havia ameaçado incendiar a residência em outras ocasiões e chegou a tentar atear fogo em bens da família, incluindo o veículo do pai.
Perícia não aponta indícios de crime
A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local. Segundo a Polícia Militar, não foram encontrados indícios de participação de terceiros no incêndio. O trabalho pericial foi conduzido por equipe da Polícia Científica.
O corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao necrotério do Cemitério Campo das Oliveiras, onde passará por exame necroscópico para confirmação oficial da causa da morte.
Investigação segue em andamento
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e será investigado pela Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do incêndio e da morte.