Um homem foi encontrado carbonizado dentro de uma casa atingida por um incêndio no Vale do Paraíba.

A vítima foi identificada como Isaac Rodrigues, de 49 anos, localizado já sem vida após o fogo ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, na noite deste domingo (21), no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

