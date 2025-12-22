A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava a morte de Heddy Lamar de Araújo, de 44 anos, encontrada morta em um monte de orações em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), em setembro de 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito do crime, um homem de 37 anos, foi preso na última quinta-feira (18). Ele teria cometido o crime por vingança, já que acreditava que ela teria causado o término de seu casamento. O filho da vítima, de 13 anos, foi encontrado morto por inanição oito dias após a mãe ser morta. O adolescente era autista não verbal e morreu por fome e sede.