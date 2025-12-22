A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava a morte de Heddy Lamar de Araújo, de 44 anos, encontrada morta em um monte de orações em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), em setembro de 2024.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito do crime, um homem de 37 anos, foi preso na última quinta-feira (18). Ele teria cometido o crime por vingança, já que acreditava que ela teria causado o término de seu casamento. O filho da vítima, de 13 anos, foi encontrado morto por inanição oito dias após a mãe ser morta. O adolescente era autista não verbal e morreu por fome e sede.
Os detalhes da investigação, que durou mais de um ano, foram apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (22).
Segundo o delegado Marcos Vinícius Martins, o corpo de Heddy foi encontrado no dia 25 de setembro do ano passado com diversos ferimentos e sem documentos que pudessem identifica-la. A partir daí, a equipe de perícia do Instituto Médico Legal iniciou exames para conseguir determinar a identidade da mulher, que foi identificada oito dias depois.
“No dia em que a identificamos, recebemos informações da delegacia de desaparecidos sobre o sumiço do filho dessa vítima, que havia sido denunciado pelo pai. Com isso, fomos imediatamente até o endereço onde ela residia, invadimos o apartamento e encontramos o corpo do menino dentro de um quarto trancado”, disse o delegado ao jornal O Tempo.
De acordo com a polícia, Bernardo Lucas de Araújo Ribeiro era autista não verbal e morreu por fome e sede. “Ele não tinha condições alguma de pedir por socorro. Os exames mostraram que ele tinha morrido há cerca de 36 horas quando o encontramos”, afirmou.
Segundo o delegado, o pai da criança teria tentado contato por diversas vezes com a companheira durante os dias do desaparecimento. “O pai era muito presente na vida do filho e tomou conhecimento pela escola que o filho não comparecia há 3 dias. Foi até o apartamento e tentou contato, pediu ajuda de vizinhos, mas não tiveram resposta. Ele apenas notou que havia uma luz acesa”, explicou.
"Paixão avassaladora"
Segundo o delegado Marcos Vinícius, o suspeito teria se envolvido em um relacionamento extra conjugal com Heddy após conhecê-la em uma corrida por aplicativo. “Ela então teria se apaixonado perdidamente por ele, mas não concordava com o fato dele ser casado. Com as negativas dele de formar uma família com ela, Heddy passou a procurar centros religiosos para tentar encontrar pessoas que pudessem fazer trabalhos espirituais para fortalecer o relacionamento deles”, contou.
Conforme a polícia, durante o relacionamento entre Heddy e o suspeito, o casamento dele teria chegado ao fim. O homem então passou a dizer que a culpa do fim de seu relacionamento conjugal era da amante, devido aos “trabalhos que ela fez”.
“Ele então planejou todo o crime e o executou no dia 25 de setembro. Temos imagens dela saindo de casa por volta de 2 horas da madrugada em um carro por aplicativo. Ela vai até a porta do hospital Risoleta Neves, onde desembarca e, em seguida, embarca em uma moto, que era conduzida pelo suspeito”, explicou o delegado.
Segundo as investigações, o homem levou Heddy até o monte religioso e cometeu o crime. Ela teria sido asfixiada e atingida por golpes de faca ou tesoura.
Suspeito nega o crime
O suspeito foi identificado através de provas testemunhais, objetivas e periciais. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, que foi deferida pela Justiça. Ele foi localizado em Santa Luzia, preso e conduzido à delegacia.
Com a conclusão do inquérito, o suspeito foi indiciado, em relação a morte de Heddy, por homicídio quadruplamente qualificado – motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio – e, em relação a Bernardo, por homicídio contra pessoa menor de 14 anos, com qualificadora de pessoa em vulnerabilidade, já que ele era autista.
O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário.
* Com informações do site Super Notícia