Um gesto de amor terminou em tragédia no Litoral Norte. Luiz Carlos Vicente Junior, de 35 anos, morreu afogado ao tentar salvar o filho de 10 anos que se afogava no mar da praia do Perequê-Açu, em Ubatuba, por volta das 12h30 desta segunda-feira (22).

Pai entrou no mar para salvar o filho

Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), Luiz estava na praia com familiares quando percebeu que o filho havia entrado em dificuldades no mar, enquanto utilizava uma pranchinha. Ao entrar na água para socorrê-lo, o pai acabou sendo vencido pela força do mar.