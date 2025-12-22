Um gesto de amor terminou em tragédia no Litoral Norte. Luiz Carlos Vicente Junior, de 35 anos, morreu afogado ao tentar salvar o filho de 10 anos que se afogava no mar da praia do Perequê-Açu, em Ubatuba, por volta das 12h30 desta segunda-feira (22).
Pai entrou no mar para salvar o filho
Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), Luiz estava na praia com familiares quando percebeu que o filho havia entrado em dificuldades no mar, enquanto utilizava uma pranchinha. Ao entrar na água para socorrê-lo, o pai acabou sendo vencido pela força do mar.
O menino foi resgatado pelas equipes de emergência sem ferimentos e passa bem.
Tentativas de reanimação e óbito no local
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e realizaram diversas manobras de reanimação cardiopulmonar, mas Luiz não resistiu. O óbito foi constatado ainda na faixa de areia por uma médica do Samu.
A ocorrência causou comoção entre banhistas e moradores da região.
Registro policial e perícia
De acordo com o boletim de ocorrência, não há indícios de violência. A Polícia Civil acionou a equipe de perícia de Caraguatatuba, que realizou o exame externo no corpo da vítima no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte acidental por afogamento.
Ainda segundo o registro policial, Luiz não havia ingerido bebida alcoólica nem fazia uso de medicamentos no momento do ocorrido.
Alerta dos bombeiros
Em nota, o GBMar lamentou a morte e reforçou o alerta sobre os riscos do mar, principalmente em áreas sem guarda-vidas fixos.
“O GBMar lamenta profundamente o ocorrido e reforça a importância da atenção redobrada e da supervisão constante de crianças e adultos ao entrar no mar”, informou a corporação.