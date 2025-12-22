O Santuário Nacional de Aparecida preparou uma programação especial de fim de ano, com 34 missas em diferentes horários, para receber fiéis de todo o país. As celebrações ocorrerão entre os dias 24 e 31 de dezembro e no primeiro dia de 2026.
A Missa do Galo será celebrada no dia 24 de dezembro, às 20h. A Missa de Natal, no dia 25, será realizada às 9h. Entre os momentos em destaque está a Missa de encerramento do Ano Santo da Esperança, no dia 28, às 18h.
A agenda litúrgica continua no dia 31 de dezembro, com a Missa da Véspera do Ano Novo, às 20h, e no dia 1º de janeiro, com a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que abre o novo ano sob a proteção da Mãe de Deus.
Programação de Natal
Nos dias 24 e 25 de dezembro, além das Missas Solenes, o Santuário Nacional de Aparecida oferece Celebrações Eucarísticas em diversos horários: às 6h45, 8h (na Basílica Histórica), 9h, 10h30, 12h, 16h, 18h (na Basílica Histórica). A Missa da Vigília do Natal do Senhor (24) e Missa de Natal (25) serão transmitidas pela Rede Aparecida. Neste período, os devotos também podem fazer sua confissão das 8h às 11h e das 14h às 16h.
Além das celebrações litúrgicas, o Santuário Nacional propõe aos fiéis a contemplação do presépio, a iluminação temática e a visita ao Presépio “Cuidar da Criação”, instalado no Jardim Norte do Complexo de Acolhida da Basílica. Inaugurado com bênção no dia 29 de novembro, o presépio permanece aberto à visitação até o dia 6 de janeiro. Inspirado na Encíclica Laudato Si’, o espaço convida os devotos a contemplarem o nascimento de Jesus unido ao compromisso com o cuidado da Casa Comum.
Encerramento do Ano Santo e programação de Ano Novo
Ano Santo de 2025, celebrado sob o tema “Peregrinos de Esperança”, terá no Santuário Nacional de Aparecida o seu encerramento no dia 28 com Missa às 18h. Já no Vaticano, o encerramento do Jubileu da Esperança acontece no dia 6 de janeiro.
A programação de fim de ano no Santuário segue no dia 31 de dezembro, com a celebração da Véspera do Ano Novo, que contará com a tradicional Missa da Solenidade, às 20h. Já no dia 1º de janeiro, a Igreja celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que, no Santuário Nacional, será celebrada às 9h, presidida por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida.
PROGRAMAÇÃO
24/12 – Véspera do Natal do Senhor
“Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher” (Gl 4,4).
6h45: Missa; 8h: Missa – Basílica Histórica; 9h: Missa; 10h30: Missa; 12h: Missa; 14h: Hora Mariana; 15h: Consagração; 15h: Consagração – Basílica Histórica; 16h: Missa; 18h: Missa – Basílica Histórica; 20h às 21h30: Missa da Vigília do Natal do Senhor.
25/12 – Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
“E a Palavra se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14).
6h45: Missa; 8h: Missa – Basílica Histórica; 9h: Missa de Natal; 10h30: Missa; 12h: Missa; 14h: Hora Mariana; 15h: Consagração; 15h: Consagração – Basílica Histórica; 16h: Missa; 18h: Missa – Basílica Histórica; 18h: Missa – Santuário Nacional.
29/12 –Encerramento do Ano Jubilar da Esperança
18h: Missa - Missa de Encerramento do Ano Jubilar Arquidiocese de Aparecida
31/12 – Véspera do Ano Novo
“É de Deus todo aquele que proclama que Jesus Cristo se encarnou” (1Jo 4,2).
6h45: Missa; 8h: Missa – Basílica Histórica; 9h: Missa; 10h30: Missa; 12h: Missa; 14h: Hora Mariana; 15h: Consagração; 15h: Consagração – Basílica Histórica; 16h: Missa; 18h: Missa – Basílica Histórica; 20h às 21h30: Missa do Ano Novo.
1º/01 – Santa Maria, Mãe de Deus
“Todas as gerações proclamarão que sou bem-aventurada” (Lc 1,48).
6h45: Missa; 8h: Missa – Basílica Histórica; 9h: Missa de Ano Novo; 10h30: Missa; 12h: Missa; 14h: Hora Mariana; 15h: Consagração – Basílica Histórica; 16h: Missa; 18h: Missa – Basílica Histórica; 18h: Missa – Santuário Nacional.