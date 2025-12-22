O Santuário Nacional de Aparecida preparou uma programação especial de fim de ano, com 34 missas em diferentes horários, para receber fiéis de todo o país. As celebrações ocorrerão entre os dias 24 e 31 de dezembro e no primeiro dia de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Missa do Galo será celebrada no dia 24 de dezembro, às 20h. A Missa de Natal, no dia 25, será realizada às 9h. Entre os momentos em destaque está a Missa de encerramento do Ano Santo da Esperança, no dia 28, às 18h.