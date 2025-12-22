O bebê Tyller Kauan da Cruz Carvalho, de apenas 1 ano, foi encontrado morto sobre uma cama dentro de uma residência no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, na manhã deste sábado (20).

A mãe, de 30 anos, e o padrasto, de 41, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de abandono de incapaz com resultado morte. O caso pode ser reclassificado para homicídio doloso, dependendo do laudo da necropsia.

