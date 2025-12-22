O recurso do ex-vereador foi provido por unanimidade pela 12ª Câmara de Direito Público do TJ. Na decisão, o desembargador José Manoel Ribeiro de Paula, relator do processo, apontou que "não há como afirmar-se que houve burla nos processos licitatórios e fracionamento de contratos".

O Tribunal de Justiça aceitou o recurso do ex-vereador Jeferson Campos, de Taubaté, e reformou a decisão de primeira instância que tinha condenado o ex-parlamentar por improbidade administrativa, em uma ação em que o Ministério Público apontou supostas irregularidades em dois processos licitatórios promovidos pela Câmara em 2009.

Para o relator, os dois contratos tiveram objetivos diferentes, pois o primeiro "foi celebrado com um jurista que prestou serviço eminentemente jurídico", e "o segundo contrato, em complemento ao primeiro, foi firmado" com uma empresa "cuja função era operacionalizar e implantar a reforma administrativa do plano de cargos e salários (foram realizados inúmeros comparativos de salários em vários municípios), tal tipo de know-how claramente não obtinha o jurista".

O relator afirmou ainda que "não foi comprovado enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes, conluio, favorecimento indevido, superfaturamento, burla a lei de licitações, bem como, dolo específico a autorizar condenação com base na lei de improbidade administrativa".

O MP poderá recorrer da decisão do TJ, dessa vez ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Procurado pela reportagem, Jeferson comemorou a decisão do tribunal. "Eu recebo a notícia com tranquilidade, assim como vinha tranquilo nos muitos anos de tramitação deste processo. O desfecho do caso tinha que ser esse mesmo. Na época dos fatos, eu era vice-presidente da Câmara e cumpri os expedientes administrativos por dois dias em momentos distintos de um processo de licitação. Então, minha atuação foi pontual e baseada no que constava dos documentos do processo administrativo. Por isso, sempre cooperei neste processo judicial apresentando defesa que esclarecia sobre os atos administrativos e apresentando documentos para elucidar os detalhes fáticos".

