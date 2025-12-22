22 de dezembro de 2025
SAIDINHA DE NATAL

Mais de 3.100 presos ganham as ruas no Vale nesta terça-feira

Por Jesse Nascimento | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Unidade prisional do Vale do Paraíba
Unidade prisional do Vale do Paraíba

Mais de 3,1 mil presos que cumprem pena no regime semiaberto vão deixar unidades prisionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte a partir desta terça-feira (23). Eles serão beneficiados para a “saidinha de fim de ano”, cujo retorno é obrigatório no início de janeiro.

O benefício é previsto na legislação penal e usado como instrumento de ressocialização e manutenção de vínculo familiar. Nesta etapa, um dos nomes que chama atenção na lista é Lindemberg Alves, condenado pelo caso Eloá.

De acordo com regras publicadas para o período, a “saidinha de fim de ano” começa às 6h de 23 de dezembro e vai até 18h de 5 de janeiro de 2026. O preso que não retornar no prazo pode perder o benefício do semiaberto e sofrer sanções.

No CPP (Centro de Progressão Penitenciária) Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, o calendário foi dividido por pavilhões:

Pavilhões 1 a 8: saída em 23/12 e retorno até 5/01

Pavilhões 9 a 16: saída em 24/12 e retorno até 6/01

A saída temporária de Natal atinge unidades de Tremembé, Potim, São José dos Campos e Caraguatatuba. O Pemano concentra o maior volume, com 2.300 presos autorizados.

Lista de beneficiados por unidade:

P1 Masculina de Tremembé: 233

P2 Masculina de Tremembé: 116

P1 Feminina de Tremembé: 97

P2 Feminina de Tremembé: 114

Pemano (CPP) – Tremembé: 2.300

CDP de São José dos Campos: 12

CDP de Caraguatatuba: 85

P1 de Potim: 5

P2 de Potim: 185

Total: 1.347

Entre as unidades prisionais da região, o CDP de Taubaté é apontado como a única sem presos aptos para o benefício nesta etapa.

Lindemberg Alves está entre os beneficiados. Ele foi condenado pelo assassinato de Eloá Cristina (caso de repercussão nacional em 2008) e cumpre pena no sistema prisional paulista.

