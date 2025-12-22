Mais de 3,1 mil presos que cumprem pena no regime semiaberto vão deixar unidades prisionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte a partir desta terça-feira (23). Eles serão beneficiados para a “saidinha de fim de ano”, cujo retorno é obrigatório no início de janeiro.

O benefício é previsto na legislação penal e usado como instrumento de ressocialização e manutenção de vínculo familiar. Nesta etapa, um dos nomes que chama atenção na lista é Lindemberg Alves, condenado pelo caso Eloá.