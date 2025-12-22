Morreu nesse domingo (21), aos 51 anos, o morador de Jacareí Mauro de Siqueira, mais conhecido como Maurão. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo amigos, Maurão morava no bairro Parque Meia Lua e era bastante conhecido e querido pela comunidade.
O corpo de Maurão foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí, nesta segunda-feira (22). O sepultamento ocorre nesta tarde no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, na mesma cidade.
Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Maurão e deixaram mensagens de condolências à família.
Emilly Nery Ribeiro comentou: “Vai fazer muita falta para nós tio”.
“Meus sentimentos à família. Sem acreditar que você faleceu, Mauro. Nos conhecemos quando criança e ainda éramos vizinhos. Triste notícia”, disse Celia Regina Souza.
“Meu Deus, descansa em paz Maurão. Que Deus conforte o coração de toda sua família. Meus sinceros sentimentos a todos”, afirmou Débora Martins.
“Meus sentimentos a Débora, filhos e netos. Que o Espírito Santo traga consolo. Fiquei triste com a notícia”, disse Lili Façanha.
“Muito triste perder um amigo assim. Que Deus conforte o coração e sentimentos aos familiares”, lamentou Sandra Regina.
Cida Anunciação escreveu: “Meus sentimentos a vocês todos da família. Sabemos o quanto ele fará falta para você, Débora, e como eram felizes. Uma pena. Foi um ótimo amigo, me chamava de tia Vidoca”.
Dhieniffer Nascimento comentou: “Acordar com essa notícia não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Jamais vou esquecer você. Sua amizade irá ficar pra sempre! Meus sentimentos a todos E um até breve!”.