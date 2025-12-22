Morreu nesse domingo (21), aos 51 anos, o morador de Jacareí Mauro de Siqueira, mais conhecido como Maurão. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo amigos, Maurão morava no bairro Parque Meia Lua e era bastante conhecido e querido pela comunidade.