Os cantores Ana Castela e Zé Felipe visitaram o Santuário Nacional de Aparecida na manhã desta segunda-feira (22). O casal participou de uma missa e pôde tocar na imagem original de Nossa Senhora Aparecida, que fica guardada no nicho.

Devotos da Padroeira do Brasil, os dois cantores participaram da missa das 10h30 usando uma camiseta preta com estampa da imagem de Nossa Senhora Aparecida.