Os cantores Ana Castela e Zé Felipe visitaram o Santuário Nacional de Aparecida na manhã desta segunda-feira (22). O casal participou de uma missa e pôde tocar na imagem original de Nossa Senhora Aparecida, que fica guardada no nicho.
Devotos da Padroeira do Brasil, os dois cantores participaram da missa das 10h30 usando uma camiseta preta com estampa da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
No fim da celebração, presidida pelo missionário redentorista padre Pablo Vinícius, o casal subiu no altar central e foi abençoado pelo sacerdote.
Eles também visitaram a Capela dos Apóstolos, onde se encontraram com o reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, em um momento oracional no local que fica atrás do nicho da imagem encontrada no Rio Paraíba em 1717.
Acompanhada dos pais e da irmã, Ana Castela deixou uma lembrança na Sala das Promessas: um chapéu que ganhou de sua avó antes de iniciar sua carreira profissional. O objeto tem um valor sentimental para a cantora e foi deixado como forma de agradecimento às bênçãos por intercessão de Nossa Senhora.
Ana Castela fala sobre sua fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida. “Minha fé lá de casa não é de agora, é desde novinha. Eu comecei cantando na igreja, sempre católica”, disse ela.
A cantora também falou sobre a iniciativa de visitar o Santuário Nacional. “Só para agradecer mesmo. Agradecer pelo ano maravilhoso, cheio de saúde, que a gente teve. E renovar os votos pro ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado, vai ser o melhor ano da nossa vida, a minha, da sua que está vendo. Agradecer um pouquinho a Nossa Senhora, agradecer a Deus e entregar o ano na mão de Nossa Senhora e de Deus sempre", completou a cantora.