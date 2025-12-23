Cerca de 4.500 m³ de sedimentos e vegetação foram removidos de um córrego às margens da Avenida Dom Pedro 1º, no bairro Chacara Silvestre, em Taubaté.

A ação de desassoreamento foi realizada pela Secretaria de Obras e visa melhorar o escoamento das águas pluviais e viabilizar a construção de uma bacia de retenção com capacidade para armazenar até 25 mil metros cúbicos de água.

