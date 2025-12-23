Cerca de 4.500 m³ de sedimentos e vegetação foram removidos de um córrego às margens da Avenida Dom Pedro 1º, no bairro Chacara Silvestre, em Taubaté.
A ação de desassoreamento foi realizada pela Secretaria de Obras e visa melhorar o escoamento das águas pluviais e viabilizar a construção de uma bacia de retenção com capacidade para armazenar até 25 mil metros cúbicos de água.
Essa bacia funcionará como um sistema de amortecimento para conter o volume que desce das áreas altas da cidade durante chuvas intensas evitando alagamentos no bairro Sítio Santo Antônio, especialmente na rua Manoel José de Siqueira Matos.
Os trabalhos atuais complementam os reparos realizados em outubro, quando a prefeitura executou a limpeza de galerias e a desobstrução de tubulações na parte baixa.
A conformação do leito e das margens do córrego busca ampliar a segurança hidráulica e a eficiência do sistema de drenagem urbana local.