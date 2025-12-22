22 de dezembro de 2025
LUTO EM CUNHA

Morre aos 57 anos a comerciante Nairzinha do Peixe, no Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Nair Pereira era mais conhecida como Nairzinha do Peixe
Nair Pereira era mais conhecida como Nairzinha do Peixe

Morreu na manhã desta segunda feira (22) a comerciante Nair Pereira de Campos, 57 anos, mais conhecida como Nairzinha do Peixe. Ela era nascida e morava em Cunha.

Segundo informações de moradores da cidade, ela morreu em um grave acidente na rodovia entre as cidades de Cunha e Paraty, no trecho de serra da rodovia.

Nair era considerada um ícone na cidade de Cunha, tendo sido candidata a vereadora em 2024, pelo partido Republicanos. Viúva, ela nasceu em Cunha em 14 de maio de 1968.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Nair. “Essa foto era quando ela tirou pra ser vereadora de Cunha, estava tão feliz”.

