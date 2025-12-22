Morreu na manhã desta segunda feira (22) a comerciante Nair Pereira de Campos, 57 anos, mais conhecida como Nairzinha do Peixe. Ela era nascida e morava em Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações de moradores da cidade, ela morreu em um grave acidente na rodovia entre as cidades de Cunha e Paraty, no trecho de serra da rodovia.