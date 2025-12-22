Os cantores Ana Castela e Zé Felipe visitaram o Santuário Nacional de Aparecida na manhã desta segunda-feira (22). O casal participou de uma missa e pôde tocar na imagem original de Nossa Senhora Aparecida, que fica guardada no nicho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Devotos da Padroeira do Brasil, os dois cantores participaram da missa das 10h30 usando uma camiseta preta com estampa da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
No fim da celebração, presidida pelo missionário redentorista padre Pablo Vinícius, o casal subiu no altar central e foi abençoado pelo sacerdote.
Eles também visitaram a Capela dos Apóstolos, onde se encontraram com o reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, em um momento oracional no local que fica atrás do nicho da imagem encontrada no Rio Paraíba em 1717.
O casal e a família tiveram a oportunidade de acender uma vela na Capela das Velas, conhecer uma parte do Circuito de Visitação da Casa da Mãe, vendo de perto a arte sacra contida na Fachada Sul, onde fica localizada a arcada dos Apóstolos.
Acompanhada dos pais e da irmã, Ana Castela deixou uma lembrança na Sala das Promessas: um chapéu que ganhou de sua avó antes de iniciar sua carreira profissional. O objeto tem um valor sentimental para a cantora e foi deixado como forma de agradecimento às bênçãos por intercessão de Nossa Senhora.
No chapéu de palha, que foi usado pela cantora em seu primeiro grande show, ela escreveu “Obrigada meu Senhor por tudo o que me fizeste. Te amo e Te vivo. Com amor, para Nossa Senhora”.
Ana Castela fala sobre sua fé abertamente nos palcos e também fora dele. Ela contou ao portal A12 a importância de falarmos sobre a nossa fé, principalmente como forma de tocar o coração de outras pessoas. “Eu acho que falta isso no mundo, falar mais sobre a nossa fé, sobre o que a gente preza né, que é o amor de Cristo.”
"Minha fé lá de casa não é de agora, é desde novinha. Eu comecei cantando na igreja, sempre católica. Só para agradecer mesmo. Agradecer pelo ano maravilhoso, cheio de saúde, que a gente teve. E renovar os votos pro ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado, vai ser o melhor ano da nossa vida, a minha, da sua que está vendo. Agradecer um pouquinho a Nossa Senhora, agradecer a Deus e entregar o ano na mão de Nossa Senhora e de Deus sempre", completou a cantora.
Zé Felipe afirmou que veio ao Santuário agradecer por este ano e renovar os pedidos para o próximo ano. “Eu vim em 2017 e hoje está podendo voltar só pra agradecer mesmo pelo ano maravilhoso, cheio de saúde que a gente teve e renovar os votos para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser abençoado.”
Ana Castela acumula 22,6 milhões de seguidores no Instagram e 15 milhões de ouvintes no Spotify. Entre seus sucessos, então as músicas Nosso Quadro, Pipoco e Solteiro Forçado. Zé Felipe tem 33,9 milhões de seguidores no Instagram e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.