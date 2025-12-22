Uma operação da Polícia Civil contra a comercialização ilegal de medicamentos pela internet resultou na prisão de um homem e apreensão de produtos no valor de R$ 100 mil, nesta segunda-feira (22), no Residencial Jatobá, zona sul de São José dos Campos.
A ação teve como alvo a venda sem autorização de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes, que eram oferecidos via redes sociais e aplicativos de mensagens.
Em cumprimento aos mandados de busca, os agentes encontraram e apreenderam 100 frascos de tirzepatida (Mounjaro), 84 bujões e 100 comprimidos de anabolizantes.
No local, também foram localizados uma pistola 9 mm com 25 munições, seringas, embalagens e R$ 11 mil em espécie.
A retirada dos produtos do mercado representa um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil ao esquema ilícito.
O suspeito foi preso em flagrante e as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.