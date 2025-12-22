22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMÉRCIO ILEGAL

Vendedor de anabolizantes pela internet é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões representam R$100 mil em prejuízo ao esquema ilícito
Apreensões representam R$100 mil em prejuízo ao esquema ilícito

Uma operação da Polícia Civil contra a comercialização ilegal de medicamentos pela internet resultou na prisão de um homem e apreensão de produtos no valor de R$ 100 mil, nesta segunda-feira (22), no Residencial Jatobá, zona sul de São José dos Campos.

A ação teve como alvo a venda sem autorização de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes, que eram oferecidos via redes sociais e aplicativos de mensagens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em cumprimento aos mandados de busca, os agentes encontraram e apreenderam 100 frascos de tirzepatida (Mounjaro), 84 bujões e 100 comprimidos de anabolizantes.

No local, também foram localizados uma pistola 9 mm com 25 munições, seringas, embalagens e R$ 11 mil em espécie.

A retirada dos produtos do mercado representa um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil ao esquema ilícito.

O suspeito foi  preso em flagrante e as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários