OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
UBATERÁ

Prefeitura confirma o cancelamento de show de MC Daniel

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
MC Daniel
MC Daniel

A Prefeitura de Ubatuba e a organização do Festival Ubaterá, por meio de nota oficial, confirmou o cancelamento da participação de MC Daniel no festival.

O comunicado esclarece que o show ocorrerá conforme o previsto, com a participação do músico Di Ferrero, porém sem o MC.

A suspensão da agenda ocorre em meio a uma crise de imagem motivada por conflitos entre Daniel e sua ex-companheira, a influenciadora Lorena Maria.

A disputa envolve acusações de infidelidade durante a gestação e divergências sobre o sustento do filho de dez meses.

Diante da repercussão negativa nas redes sociais, a prefeita Flávia Pascoal sugeriu em uma postagem em suas redes pessoais, apoio à influenciadora.

confira a nota

NOTA OFICIAL – CONFIRMAÇÃO DE SHOW

O Festival  de Verão de Ubatuba Ubatera informa que o show programado para o dia 03 de janeiro está confirmado, com apresentação do cantor Di Ferrero, conforme previsto na programação oficial do evento.

Esclarecemos que o espetáculo não contará com a participação do MC Daniel, mantendo-se, entretanto, todas as demais condições previamente divulgadas para a apresentação de Di Ferrero.

