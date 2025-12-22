A Prefeitura de Ubatuba e a organização do Festival Ubaterá, por meio de nota oficial, confirmou o cancelamento da participação de MC Daniel no festival.

O comunicado esclarece que o show ocorrerá conforme o previsto, com a participação do músico Di Ferrero, porém sem o MC.

