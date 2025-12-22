A Prefeitura de Ubatuba e a organização do Festival Ubaterá, por meio de nota oficial, confirmou o cancelamento da participação de MC Daniel no festival.
O comunicado esclarece que o show ocorrerá conforme o previsto, com a participação do músico Di Ferrero, porém sem o MC.
A suspensão da agenda ocorre em meio a uma crise de imagem motivada por conflitos entre Daniel e sua ex-companheira, a influenciadora Lorena Maria.
A disputa envolve acusações de infidelidade durante a gestação e divergências sobre o sustento do filho de dez meses.
Diante da repercussão negativa nas redes sociais, a prefeita Flávia Pascoal sugeriu em uma postagem em suas redes pessoais, apoio à influenciadora.
confira a nota
NOTA OFICIAL – CONFIRMAÇÃO DE SHOW
O Festival de Verão de Ubatuba Ubatera informa que o show programado para o dia 03 de janeiro está confirmado, com apresentação do cantor Di Ferrero, conforme previsto na programação oficial do evento.
Esclarecemos que o espetáculo não contará com a participação do MC Daniel, mantendo-se, entretanto, todas as demais condições previamente divulgadas para a apresentação de Di Ferrero.