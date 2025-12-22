São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e São Sebastião estão na lista das 100 maiores cidades brasileiras mais ricas do país, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ilhabela deixou o grupo.
O estudo mede o PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios brasileiros no período de 2023. Trata-se da soma dos bens e serviços produzidos nas cidades.
No ranking encabeçado por São Paulo, cujo PIB é de R$ 1,066 trilhão, São José é a 23ª cidade mais rica do país, com PIB de R$ 61,39 bilhões –– 0,56% do PIB brasileiro.
O município manteve a mesma posição do levantamento divulgado no ano passado, com 8% de crescimento na riqueza. O PIB de São José saltou de R$ 56,65 bilhões em 2022 para R$ 61,39 bilhões em 2023.
Taubaté subiu 16 posições e passou da 83ª cidade mais rica em 2022 para a 67ª no ano de 2023, com o PIB subindo 22%: R$ 18,46 bilhões para R$ 22,60 bilhões, o que representa 0,21% do total do PIB brasileiro.
Jacareí é a 87ª cidade do ranking nacional, mantendo a mesma posição do levantamento anterior, em 2022. Entre os dois anos, a cidade registrou um crescimento econômico de 11%, com o PIB subindo de R$ 17,76 bilhões para R$ 19,69 bilhões.
Fora das 100 primeiras no ranking anterior, São Sebastião apareceu na lista de 2023 em 98º lugar, com PIB de R$ 17,40 bilhões, uma queda de 8% na comparação com o PIB de 2022, que foi de R$ 18,87 bilhões.
Já a cidade de Ilhabela ficou de fora do ranking de 2023, após aparecer na 55ª posição da listagem anterior do IBGE. O PIB caiu 40% na cidade entre os dois anos: de R$ 24,91 bilhões para R$ 14,83 bilhões.
O PIB é a soma de toda produção do município nos setores de agropecuária, indústria e serviços. A listagem do IBGE é liderada por São Paulo, depois aparecem Rio de Janeiro (R$ 418,46 bilhões), Brasília (R$ 365,66 bilhões), Maricá (R$ 134,09 bilhões) – cidade do Rio de Janeiro – e Belo Horizonte (R$ 130,19 bilhões).