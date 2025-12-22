São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e São Sebastião estão na lista das 100 maiores cidades brasileiras mais ricas do país, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ilhabela deixou o grupo.

O estudo mede o PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios brasileiros no período de 2023. Trata-se da soma dos bens e serviços produzidos nas cidades.