22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem destrói casa, agride e expulsa companheira

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem destruiu itens da casa
Homem destruiu itens da casa

Um homem foi preso por violência doméstica em São Sebastião no domingo (21), após quebrar os móveis e utensílios da casa em que vivia com a companheira agredi-la e expulsá-la.

A vítima, compareceu ao 2º DP (Distrito Policial) de Taubaté com ferimentos aparentes e emocionalmente abalada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em diligência ao local, a polícia encontrou o homem destruindo a casa e visivelmente abalado emocionalmente.

Em vistoria, foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo.

O agressor foi conduzido à delegacia e a mulher foi levada ao Pronto-Socorro de Boiçucanga para atendimento médico.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários