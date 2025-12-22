Um homem foi preso por violência doméstica em São Sebastião no domingo (21), após quebrar os móveis e utensílios da casa em que vivia com a companheira agredi-la e expulsá-la.
A vítima, compareceu ao 2º DP (Distrito Policial) de Taubaté com ferimentos aparentes e emocionalmente abalada.
Em diligência ao local, a polícia encontrou o homem destruindo a casa e visivelmente abalado emocionalmente.
Em vistoria, foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo.
O agressor foi conduzido à delegacia e a mulher foi levada ao Pronto-Socorro de Boiçucanga para atendimento médico.