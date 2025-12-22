22 de dezembro de 2025
RIQUEZA

PIB do Vale chega a R$ 193 bilhões; 34 cidades têm crescimento

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Claudio Vieira/PMSJC
São José dos Campos registrou um PIB de R$ 61,39 bilhões em 2023
O PIB (Produto Interno Bruto) do Vale do Paraíba encerrou 2023 com o valor de R$ 193,57 bilhões, um aumento de 1% na comparação com os R$ 190,93 bilhões apurados em 2022, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O estudo mede a riqueza dos municípios, considerando a soma de tudo o que é produzido, como bens, serviços, consumo e investimentos.

Das 39 cidades da região, 34 tiveram aumento do PIB entre os dois anos, com duas mantendo o mesmo valor e três reduzindo o montante – São Sebastião, Canas e Ilhabela.

As cidades que mais aumentaram o PIB na região foram Redenção da Serra (49%), Natividade da Serra (32%) e Monteiro Lobato (26%).

Entre os maiores municípios, o PIB registrou um maior crescimento em Taubaté, passando de R$ 18,46 bilhões para R$ 22,60 bilhões, uma alta de 22%.

Jacareí registrou crescimento econômico de 11%, com o PIB subindo de R$ 17,76 bilhões para R$ 19,69 bilhões entre 2022 e 2023.

Maior PIB do Vale, São José dos Campos registrou aumento de 8% no total das riquezas apuradas pelo IBGE, com R$ 61,39 bilhões em 2023 ante R$ 56,65 bilhões em 2022.

As três maiores cidades do Vale concentram 54% da riqueza da região, com um PIB somado de R$ 103,69 bilhões e crescimento de 12% comparado ao valor de 2022, de R$ 92,87 bilhões, quando detinham 49% de participação no PIB do Vale.

Veja o valor do PIB das cidades do Vale em 2023, segundo o IBGE:

CIDADE PIB (R$)
São José dos Campos 61.394.524.128
Taubaté 22.607.800.468
Jacareí 19.692.996.445
São Sebastião 17.400.619.207
Ilhabela 14.830.714.927
Pindamonhangaba 13.674.680.185
Guaratinguetá 8.369.820.871
Caçapava 6.516.271.282
Caraguatatuba 5.822.814.916
Lorena 4.501.317.953
Cruzeiro 4.281.961.617
Ubatuba 3.506.919.269
Campos do Jordão 1.946.799.338
Aparecida 1.369.698.939
Tremembé 1.091.770.581
Cachoeira Paulista 847.786.431
Queluz 481.508.718
Jambeiro 461.642.156
Roseira 450.314.327
Cunha 432.940.522
Paraibuna 408.569.087
Santa Branca 357.556.385
Potim 355.270.826
São Bento do Sapucaí 354.768.094
Igaratá 353.163.257
Bananal 282.443.967
São Luiz do Paraitinga 252.579.139
Piquete 227.360.717
Santo Antônio do Pinhal 191.747.438
Lavrinhas 169.896.176
Natividade da Serra 159.424.698
Redenção da Serra 122.058.723
Canas 121.017.029
Silveiras 116.266.107
Monteiro Lobato 113.890.985
Lagoinha 101.410.723
São José do Barreiro 80.553.126
Areias 75.042.147
Arapeí 53.235.830

