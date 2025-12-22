O PIB (Produto Interno Bruto) do Vale do Paraíba encerrou 2023 com o valor de R$ 193,57 bilhões, um aumento de 1% na comparação com os R$ 190,93 bilhões apurados em 2022, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O estudo mede a riqueza dos municípios, considerando a soma de tudo o que é produzido, como bens, serviços, consumo e investimentos.
Das 39 cidades da região, 34 tiveram aumento do PIB entre os dois anos, com duas mantendo o mesmo valor e três reduzindo o montante – São Sebastião, Canas e Ilhabela.
As cidades que mais aumentaram o PIB na região foram Redenção da Serra (49%), Natividade da Serra (32%) e Monteiro Lobato (26%).
Entre os maiores municípios, o PIB registrou um maior crescimento em Taubaté, passando de R$ 18,46 bilhões para R$ 22,60 bilhões, uma alta de 22%.
Jacareí registrou crescimento econômico de 11%, com o PIB subindo de R$ 17,76 bilhões para R$ 19,69 bilhões entre 2022 e 2023.
Maior PIB do Vale, São José dos Campos registrou aumento de 8% no total das riquezas apuradas pelo IBGE, com R$ 61,39 bilhões em 2023 ante R$ 56,65 bilhões em 2022.
As três maiores cidades do Vale concentram 54% da riqueza da região, com um PIB somado de R$ 103,69 bilhões e crescimento de 12% comparado ao valor de 2022, de R$ 92,87 bilhões, quando detinham 49% de participação no PIB do Vale.
Veja o valor do PIB das cidades do Vale em 2023, segundo o IBGE:
|CIDADE
|PIB (R$)
|São José dos Campos
|61.394.524.128
|Taubaté
|22.607.800.468
|Jacareí
|19.692.996.445
|São Sebastião
|17.400.619.207
|Ilhabela
|14.830.714.927
|Pindamonhangaba
|13.674.680.185
|Guaratinguetá
|8.369.820.871
|Caçapava
|6.516.271.282
|Caraguatatuba
|5.822.814.916
|Lorena
|4.501.317.953
|Cruzeiro
|4.281.961.617
|Ubatuba
|3.506.919.269
|Campos do Jordão
|1.946.799.338
|Aparecida
|1.369.698.939
|Tremembé
|1.091.770.581
|Cachoeira Paulista
|847.786.431
|Queluz
|481.508.718
|Jambeiro
|461.642.156
|Roseira
|450.314.327
|Cunha
|432.940.522
|Paraibuna
|408.569.087
|Santa Branca
|357.556.385
|Potim
|355.270.826
|São Bento do Sapucaí
|354.768.094
|Igaratá
|353.163.257
|Bananal
|282.443.967
|São Luiz do Paraitinga
|252.579.139
|Piquete
|227.360.717
|Santo Antônio do Pinhal
|191.747.438
|Lavrinhas
|169.896.176
|Natividade da Serra
|159.424.698
|Redenção da Serra
|122.058.723
|Canas
|121.017.029
|Silveiras
|116.266.107
|Monteiro Lobato
|113.890.985
|Lagoinha
|101.410.723
|São José do Barreiro
|80.553.126
|Areias
|75.042.147
|Arapeí
|53.235.830