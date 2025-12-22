O PIB (Produto Interno Bruto) do Vale do Paraíba encerrou 2023 com o valor de R$ 193,57 bilhões, um aumento de 1% na comparação com os R$ 190,93 bilhões apurados em 2022, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O estudo mede a riqueza dos municípios, considerando a soma de tudo o que é produzido, como bens, serviços, consumo e investimentos.