O município de Jacareí recebeu o repasse de R$ 55 milhões por meio do PAC- Água para Todos, do Governo Federal, para a construção da ETA 3 (Estação de Tratamento de Água 3).
O investimento visa o abastecimento da cidade pelos próximos 20 anos.
A obra está prevista para começar em 2026, com prazo de execução de 30 meses.
O investimento
O acordo do investimento foi assinado na última quinta-feira (18) pelo prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na ocasião, o prefeito detalhou ao presidente como o valor de R$55 milhões será investido na construção da terceira estação de tratamento para trazer segurança hídrica à cidade.
Em suas redes sociais, Celso agradeceu pelo aporte e reforçou:
"Não estamos do mesmo lado político, mas isso não pode ser um obstáculo quando o assunto é o futuro da nossa cidade".
A ETA III
A nova unidade será instalada na região central, ao lado das ETAs 1 e 2, que operam desde as décadas de 1960 e 1990 e passarão por reformas.
O projeto inclui 11 intervenções técnicas, como a implantação de unidades de filtração, interligação de sistemas de água bruta e tratada, construção de tanque equalizador de lodos e adequações em tubulações.
Complementarmente, a administração municipal elabora o projeto de uma nova adutora para atender 90 mil moradores da região leste.
Esta obra tem previsão de início para fevereiro de 2026, com investimento de R$ 7,4 milhões e duração estimada em 10 meses.