O município de Jacareí recebeu o repasse de R$ 55 milhões por meio do PAC- Água para Todos, do Governo Federal, para a construção da ETA 3 (Estação de Tratamento de Água 3).

O investimento visa o abastecimento da cidade pelos próximos 20 anos.

A obra está prevista para começar em 2026, com prazo de execução de 30 meses.

