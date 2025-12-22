Um homem de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (21), em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu por volta das 23h12, na rua Pedro Teixeira, no bairro Vila Carmen, próximo à região da linha férrea.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima, Flávio Henrique Laurindo Ribeiro, foi atingida por disparos de arma de fogo na coxa direita. A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao endereço indicado, o homem já havia sido socorrido por familiares e levado ao Pronto-Socorro de Cachoeira Paulista
No hospital, exames de imagem confirmaram ferimentos provocados por arma de fogo, sem lesões internas graves. Flávio relatou aos policiais que atravessava a passagem de nível da linha férrea, nas proximidades do Quiosque do Mineiro, quando um homem surgiu repentinamente do outro lado da via e efetuou os disparos. Ele afirmou não ter conseguido identificar o autor.
Após a identificação da vítima, a polícia constatou que Flávio era procurado pela Justiça, em razão de evasão do presídio de Sorocaba. Após receber atendimento médico inicial, ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Lorena, onde a ocorrência foi formalizada. Durante a apresentação, Flávio voltou a reclamar de fortes dores na perna, sendo necessário acionar o Samu para nova condução ao Pronto-Socorro, desta vez em Lorena, onde permaneceu em observação.
O caso foi registrado como homicídio tentado e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado, e as circunstâncias e a motivação do crime seguem sob apuração