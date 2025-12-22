Um homem de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (21), em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu por volta das 23h12, na rua Pedro Teixeira, no bairro Vila Carmen, próximo à região da linha férrea.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima, Flávio Henrique Laurindo Ribeiro, foi atingida por disparos de arma de fogo na coxa direita. A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao endereço indicado, o homem já havia sido socorrido por familiares e levado ao Pronto-Socorro de Cachoeira Paulista