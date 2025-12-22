Um corpo foi encontrado boiando às margens do Rio Paraíba do Sul na tarde de sábado (20), em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 14h20, na Travessa Mariz e Barros, no bairro Jardim Boa Vista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou a presença de um cadáver no rio. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os procedimentos da Polícia Científica.
Segundo as informações preliminares, trata-se de um homem ainda não identificado, encontrado em avançado estado de decomposição, o que dificultou a identificação no local. Não foi possível determinar, inicialmente, as circunstâncias da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita, encontro de cadáver, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exame necroscópico. O laudo deve apontar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima.
A ocorrência segue sob apreciação do delegado titular da Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, e o caso será investigado.