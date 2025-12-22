Um corpo foi encontrado boiando às margens do Rio Paraíba do Sul na tarde de sábado (20), em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 14h20, na Travessa Mariz e Barros, no bairro Jardim Boa Vista.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou a presença de um cadáver no rio. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os procedimentos da Polícia Científica.