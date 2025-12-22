A Polícia Civil de Caçapava investiga um homicídio registrado na noite de domingo (21), no Parque Residencial Eldorado. A ocorrência aconteceu por volta das 21h03, na rua Doutor Ademar Moreira Barbosa Romeu, e também envolve uma vítima ferida atendida na Fusam.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um chamado de homicídio e encontraram um homem já sem vida no local. A vítima foi identificada como Claudio Diego Sinati Ribeiro, de 38 anos.
Durante o atendimento, a perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos na cena do crime. Ainda conforme o registro, foram recolhidos dois estojos de munição calibre 9mm, que serão analisados no inquérito.
Enquanto a equipe atuava no local, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem ferido havia dado entrada na Fusam. Ele foi identificado como Márcio Estevão Alves Machado, de 28 anos. Antes de ser internado, Márcio relatou aos policiais que estava em uma residência na região quando um homem, descrito como moreno, entrou de forma agressiva e o atingiu com um objeto que o perfurou. Ele foi registrado inicialmente como vítima, sem prejuízo de reavaliação dessa condição ao longo da apuração.
Ainda de acordo com o BO, não foi possível realizar exame residuográfico em Márcio naquele momento devido ao atendimento médico. A Polícia Civil requisitou exame necroscópico para a vítima do homicídio e também solicitou laudo do IML para constatação das lesões do homem ferido.
O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal e segue para investigação pela delegacia da área, que deve apurar a dinâmica, a motivação e a autoria do crime. Até a última atualização do boletim, o autor não havia sido identificado formalmente.