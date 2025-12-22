A Polícia Civil de Caçapava investiga um homicídio registrado na noite de domingo (21), no Parque Residencial Eldorado. A ocorrência aconteceu por volta das 21h03, na rua Doutor Ademar Moreira Barbosa Romeu, e também envolve uma vítima ferida atendida na Fusam.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um chamado de homicídio e encontraram um homem já sem vida no local. A vítima foi identificada como Claudio Diego Sinati Ribeiro, de 38 anos.