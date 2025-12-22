Com 359 pontos, a cidade de São José dos Campos conquistou o título de campeã dos Jogos Abertos do Interior em 2025.
Esse é o 7º título consecutivo da cidade, que ao todo, já foi vitoriosa nove vezes.
A competição foi realizada em Ribeirão Preto e, além da vitória no último domingo (21), trouxe à cidade a marca histórica de 359 pontos, ultrapassando o recorde de 344, que era mantido por São Caetano do Sul desde 2010.
A campanha vitoriosa foi marcada por um aproveitamento de 76,71%, o que significa que a cidade conquistou cerca de sete a cada dez pontos que disputou.
Um dos principais fatores para o sucesso foi o planejamento estratégico: São José foi a única cidade presente em todas as modalidades desta edição, garantindo acesso a todas as oportunidades de pontuação disponíveis no torneio.
Com este resultado, São José dos Campos consolida uma trajetória de conquistas iniciada em 1969.
Confira a galeria de títulos de São José dos Campos nos Jogos Abertos:
- 1969: Araraquara
- 2014: Bauru
- 2017: ABC Paulista
- 2018: São Carlos
- 2019: Marília
- 2022: São Sebastião
- 2023: São José do Rio Preto
- 2024: São José do Rio Preto
- 2025: Ribeirão Preto