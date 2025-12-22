22 de dezembro de 2025
RECORDE DE PONTOS

SJC vence Jogos Abertos do Interior pela 7ª vez consecutiva

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Ueverton
Cidade de São José dos Campos é campeã dos Jogos Abertos do Interior
Cidade de São José dos Campos é campeã dos Jogos Abertos do Interior

Com 359 pontos, a cidade de São José dos Campos conquistou o título de campeã dos Jogos Abertos do Interior em 2025.

Esse é o 7º título consecutivo da cidade, que ao todo, já foi vitoriosa nove vezes.

A competição foi realizada em Ribeirão Preto e, além da vitória no último domingo (21), trouxe à cidade a marca histórica de 359 pontos, ultrapassando o recorde de 344, que era mantido por São Caetano do Sul desde 2010.

A campanha vitoriosa foi marcada por um aproveitamento de 76,71%, o que significa que a cidade conquistou cerca de sete a cada dez pontos que disputou.

Um dos principais fatores para o sucesso foi o planejamento estratégico: São José foi a única cidade presente em todas as modalidades desta edição, garantindo acesso a todas as oportunidades de pontuação disponíveis no torneio.

Com este resultado, São José dos Campos consolida uma trajetória de conquistas iniciada em 1969.

Confira a galeria de títulos de São José dos Campos nos Jogos Abertos:

  • 1969: Araraquara
  • 2014: Bauru
  • 2017: ABC Paulista
  • 2018: São Carlos
  • 2019: Marília
  • 2022: São Sebastião
  • 2023: São José do Rio Preto
  • 2024: São José do Rio Preto
  • 2025: Ribeirão Preto

