Com 359 pontos, a cidade de São José dos Campos conquistou o título de campeã dos Jogos Abertos do Interior em 2025.

Esse é o 7º título consecutivo da cidade, que ao todo, já foi vitoriosa nove vezes.

