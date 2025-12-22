O bebê Tyller Kauan Da Cruz Carvalho, de um ano de idade, morreu na manhã de sábado (20) no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba. A mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de abandono de incapaz com resultado morte. A investigação não descarta a possibilidade de reclassificação do caso para homicídio doloso, a depender do resultado da necropsia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após solicitação de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento de uma morte suspeita em uma residência localizada na rua Arapongas. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o bebê sozinho em um dos quartos, deitado sobre a cama, já sem sinais vitais. O óbito foi constatado posteriormente por uma médica do Samu.