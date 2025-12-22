O bebê Tyller Kauan Da Cruz Carvalho, de um ano de idade, morreu na manhã de sábado (20) no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba. A mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de abandono de incapaz com resultado morte. A investigação não descarta a possibilidade de reclassificação do caso para homicídio doloso, a depender do resultado da necropsia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após solicitação de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento de uma morte suspeita em uma residência localizada na rua Arapongas. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o bebê sozinho em um dos quartos, deitado sobre a cama, já sem sinais vitais. O óbito foi constatado posteriormente por uma médica do Samu.
Ainda conforme o registro policial, a mãe da criança, de 30 anos, e o padrasto, de 41 anos, estavam do lado de fora da residência no momento da chegada da equipe. Eles foram detidos e conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos após decisão da autoridade policial.
Testemunhas relataram à polícia que, durante a madrugada e ao longo da manhã, a criança chorou intensamente por causa do calor. Um vizinho afirmou ter visto o padrasto ingerindo bebida alcoólica pela manhã, enquanto a mãe teria saído de casa, retornando apenas horas depois. Segundo o depoimento, a situação de negligência com os filhos era recorrente, com relatos de consumo frequente de álcool e drogas pelo casal, além de histórico de conflitos domésticos.
A Polícia Militar informou ainda que, quatro dias antes da morte do bebê, esteve no mesmo endereço para acompanhar o cumprimento de uma ordem judicial que retirou a guarda de outra criança do casal, entregue aos cuidados da avó paterna.
Investigação.
A perícia técnica esteve no local e realizou exames no corpo da criança. O laudo preliminar apontou sinais compatíveis com falta de cuidados básicos, mas a causa da morte só será confirmada após a realização de exames necroscópicos e laboratoriais.
Na decisão, o delegado responsável pelo caso decretou a prisão em flagrante do casal e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando a gravidade dos fatos, o risco à ordem pública e a necessidade de preservar a investigação. A polícia também avalia indícios de que os responsáveis, mesmo cientes da vulnerabilidade da criança, teriam deixado de prestar cuidados essenciais, o que pode caracterizar homicídio por omissão ou dolo eventual.
O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ubatuba.