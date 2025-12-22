22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso por tráfico, desobediência e resistência na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Ilhabela
Apreensões em Ilhabela

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, desobediência e resistência na noite deste domingo (21), em Ilhabela.

A ação ocorreu às 20h35, quando, durante patrulhamento com motocicletas pelo bairro Vila Velha, a equipe identificou um suspeito conduzindo uma motocicleta já conhecida no meio policial por ser utilizada na comercialização de entorpecentes durante o período noturno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao notar a aproximação dos policiais, o condutor dispensou invólucros no chão antes de parar a motocicleta.

Em vistoria, foram localizadas 23 porções de cocaína prontas para a venda.

No momento em que recebeu voz de prisão, o homem desobedeceu às ordens e ofereceu resistência à abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Além das drogas e da moto, foram apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 435 em dinheiro.

O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários