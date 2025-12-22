A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, desobediência e resistência na noite deste domingo (21), em Ilhabela.

A ação ocorreu às 20h35, quando, durante patrulhamento com motocicletas pelo bairro Vila Velha, a equipe identificou um suspeito conduzindo uma motocicleta já conhecida no meio policial por ser utilizada na comercialização de entorpecentes durante o período noturno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp