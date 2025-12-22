A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, desobediência e resistência na noite deste domingo (21), em Ilhabela.
A ação ocorreu às 20h35, quando, durante patrulhamento com motocicletas pelo bairro Vila Velha, a equipe identificou um suspeito conduzindo uma motocicleta já conhecida no meio policial por ser utilizada na comercialização de entorpecentes durante o período noturno.
Ao notar a aproximação dos policiais, o condutor dispensou invólucros no chão antes de parar a motocicleta.
Em vistoria, foram localizadas 23 porções de cocaína prontas para a venda.
No momento em que recebeu voz de prisão, o homem desobedeceu às ordens e ofereceu resistência à abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo.
Além das drogas e da moto, foram apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 435 em dinheiro.
O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.