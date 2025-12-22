O atacante do Corinthians Yuri Alberto, natural de São José dos Campos, recebeu o prêmio de ‘Rei da Copa do Brasil’ oferecido pelas Damas do Esporte, grupo de jornalistas mulheres que cobre o esporte nacional.

O camisa 9 do Timão teve atuação decisiva na final do torneio, em jogo que o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, nesse domingo (21), no Maracanã. Yuri marcou um gol e deu a assistência para o tento que garantiu o título alvinegro. A vitória deu o tetracampeonato da Copa do Brasil ao time paulista.