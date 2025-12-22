22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREMIAÇÃO

De São José, Yuri Alberto é escolhido o 'Rei' da Copa do Brasil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Yuri Alberto recebeu o prêmio de ‘Rei da Copa do Brasil’ oferecido pelas Damas do Esporte
Yuri Alberto recebeu o prêmio de ‘Rei da Copa do Brasil’ oferecido pelas Damas do Esporte

O atacante do Corinthians Yuri Alberto, natural de São José dos Campos, recebeu o prêmio de ‘Rei da Copa do Brasil’ oferecido pelas Damas do Esporte, grupo de jornalistas mulheres que cobre o esporte nacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O camisa 9 do Timão teve atuação decisiva na final do torneio, em jogo que o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, nesse domingo (21), no Maracanã. Yuri marcou um gol e deu a assistência para o tento que garantiu o título alvinegro. A vitória deu o tetracampeonato da Copa do Brasil ao time paulista.

“Corinthians campeão da Copa do Brasil 2025. Timão venceu o Vasco por 2 x 1 e levou a taça pra casa! E Yuri Alberto levou a placa de Rei da Copa do Brasil!”, diz postagem das Damas do Esporte.

Yuri Alberto abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, colocando o Corinthians em vantagem. Pouco depois, aos 26, o atacante ainda desperdiçou uma grande chance de ampliar.

No segundo tempo, aos 17 minutos, o joseense voltou a ser decisivo ao deixar Memphis Depay livre, sem goleiro, para marcar o gol que confirmou o título corintiano. O Vasco descontou com Nuno Moreira, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o empate sem gols no jogo de ida, na Neo Química Arena, a vitória no Rio de Janeiro garantiu o troféu ao Timão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários