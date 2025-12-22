Três homens envolvidos com tráfico de drogas em Caraguatatuba foram presos na madrugada desta segunda-feira (22) por volta das 0h20.

Com eles, foram apreendidos simulacros de arma de fogo, munição, dinheiro em espécie e drogas.

