Três homens envolvidos com tráfico de drogas em Caraguatatuba foram presos na madrugada desta segunda-feira (22) por volta das 0h20.
Com eles, foram apreendidos simulacros de arma de fogo, munição, dinheiro em espécie e drogas.
A ação aconteceu na rua Apolônio Silva Santos, no bairro do Perequê Mirim, durante patrulhamento da Força Tática. Os policiais identificaram uma movimentação suspeita em um imóvel e avistaram um homem saindo da casa em uma bicicleta.
Um segundo suspeito, ao ver a viatura tentou evadir fechando o portão e correndo para o interior da residência. A equipe entrou no imóvel e localizou o terceiro envolvido, além de diversas substâncias entorpecentes e objetos relacionados à prática do tráfico de drogas.
Ao todo, foram apreendidos:
- 42 pedras de crack, totalizando 21,6 gramas
- 27 porções de maconha, totalizando 341 gramas
- uma planta de maconha
- dois simulacros de arma de fogo
- uma munição de calibre .38
- R$ 786 em dinheiro
A ação da Polícia Militar causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 5.000 ao crime organizado.
Os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.