FLAGRANTE

Trio é preso por envolvimento com o tráfico em Caraguatatuba

Por De redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Três homens envolvidos com tráfico de drogas em Caraguatatuba foram presos na madrugada desta segunda-feira (22) por volta das 0h20.

Com eles, foram apreendidos simulacros de arma de fogo, munição, dinheiro em espécie e drogas.

A ação aconteceu na rua Apolônio Silva Santos, no bairro do Perequê Mirim, durante patrulhamento da Força Tática. Os policiais identificaram uma movimentação suspeita em um imóvel e avistaram um homem saindo da casa em uma bicicleta.

Um segundo suspeito, ao ver a viatura tentou evadir fechando o portão e correndo para o interior da residência. A equipe entrou no imóvel e localizou o terceiro envolvido, além de diversas substâncias entorpecentes e objetos relacionados à prática do tráfico de drogas.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 42 pedras de crack, totalizando 21,6 gramas
  • 27 porções de maconha, totalizando 341 gramas
  • uma planta de maconha
  • dois simulacros de arma de fogo
  • uma munição de calibre .38
  • R$ 786 em dinheiro

A ação da Polícia Militar causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 5.000 ao crime organizado.

Os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

