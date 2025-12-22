22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POSSE ILEGAL DE ARMA

Homem dispara arma dentro de casa e é preso pela PM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Armas apreendidas em Taubaté
Armas apreendidas em Taubaté

Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (21), no bairro Bonfim, em Taubaté, após efetuar disparos de arma de fogo no interior de uma residência.

A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram desarmar o autor dos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe encontrou o homem emocionalmente perturbado e solicitou apoio de outras viaturas.

Foram localizadas duas armas de fogo sendo uma pistola calibre .380 e uma garrucha calibre .22, além de munições de diversos calibres e um simulacro de arma de fogo.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde o caso foi registrado pelos crimes de disparo e posse ilegal de arma de fogo.

Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários