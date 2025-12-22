Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (21), no bairro Bonfim, em Taubaté, após efetuar disparos de arma de fogo no interior de uma residência.

A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram desarmar o autor dos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp