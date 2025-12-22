Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (21), no bairro Bonfim, em Taubaté, após efetuar disparos de arma de fogo no interior de uma residência.
A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram desarmar o autor dos disparos.
No local, a equipe encontrou o homem emocionalmente perturbado e solicitou apoio de outras viaturas.
Foram localizadas duas armas de fogo sendo uma pistola calibre .380 e uma garrucha calibre .22, além de munições de diversos calibres e um simulacro de arma de fogo.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde o caso foi registrado pelos crimes de disparo e posse ilegal de arma de fogo.
Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.